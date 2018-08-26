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Ломаченко хочет бой против британского боксера: подробности

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Василий Ломаченко хочет поединок против Энтони Кролла
Василий Ломаченко хочет поединок против Энтони Кролла

Чемпион WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко заинтересован в бою против Энтони Кролла.

Об этом сообщил тренер британского боксера Джо Галлахер в интервью Sky Sports.

Если будет возможность организовать поединок против Ломаченко – мы проведем этот бой. Мои знакомые из лагеря Ломаченко уже связывались со мной по этому поводу, предложив провести этот бой в Манчестере, – сказал Галлахер.

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Однако неизвестно, насколько эта информация является достоверной, ведь Ломаченко сейчас находится на пике своей формы и популярности, и вряд ли ему будет интересно ехать драться на территории соперника.

Интересно, что Энтони Кролл на профессиональной арене имеет 6 поражений. Дважды он терпел фиаско от венесуэльца Хорхе Линареса, которого Ломаченко сумел нокаутировать в мае этого года.

Напомним, 26 августа стало известно о том, что следующим соперником Ломаченко станет Хосе Педраса, который победил Раймундо Бельтрана решением судей.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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