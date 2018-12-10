Ломаченко заработал немалый гонорар в бою против Педрасы: названа сумма
Кроме двух чемпионских поясов – WBO и WBA украинский боксер Василий Ломаченко после победы над Хосе Педрасой пополнил свой счет на немалую сумму средств.
По данным издания ESPN, гонорар Ломаченко за этот бой составил 1 миллион долларов. Еще 1 миллион долларов украинец получил благодаря спонсорским контрактам, правам на трансляцию и прочее. Таким образом в целом заработал 2 миллиона долларов.
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Для примера, гонорар Педрасы составлял 350 тысяч долларов, дополнительно он заработал еще 700 тысяч долларов.
Напомним, в ночь с 8 на 9 декабря украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBO и WBA.
Источник: 24 Канал
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