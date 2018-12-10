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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Ломаченко заработал немалый гонорар в бою против Педрасы: названа сумма

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      Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBO и WBA
      Ломаченко стал чемпионом мира по версиям WBO и WBA / Mikey Williams / Top Rank

      Кроме двух чемпионских поясов – WBO и WBA украинский боксер Василий Ломаченко после победы над Хосе Педрасой пополнил свой счет на немалую сумму средств.

      По данным издания ESPN, гонорар Ломаченко за этот бой составил 1 миллион долларов. Еще 1 миллион долларов украинец получил благодаря спонсорским контрактам, правам на трансляцию и прочее. Таким образом в целом заработал 2 миллиона долларов.

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      Для примера, гонорар Педрасы составлял 350 тысяч долларов, дополнительно он заработал еще 700 тысяч долларов.

      Напомним, в ночь с 8 на 9 декабря украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBO и WBA.

      Теги: Ломаченко – Педраса Василий Ломаченко Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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