Ломаченко заработал немалый гонорар в бою против Педрасы: названа сумма

Кроме двух чемпионских поясов – WBO и WBA украинский боксер Василий Ломаченко после победы над Хосе Педрасой пополнил свой счет на немалую сумму средств.

По данным издания ESPN, гонорар Ломаченко за этот бой составил 1 миллион долларов. Еще 1 миллион долларов украинец получил благодаря спонсорским контрактам, правам на трансляцию и прочее. Таким образом в целом заработал 2 миллиона долларов.

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Для примера, гонорар Педрасы составлял 350 тысяч долларов, дополнительно он заработал еще 700 тысяч долларов.

Напомним, в ночь с 8 на 9 декабря украинский боксер Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBO и WBA.