Администрация парка призвала помочь установить личности разрушителей, чтобы привлечь их к ответственности. Впоследствии в сети обнародовали видео этого хулиганства.

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Люди им не препятствовали

Двое парней начали разрушать урны после 11 часов вечера. Они шли и уничтожали каждую корзину, которая попадалась им на глаза.

Следует отметить, что в этот момент в парке были другие люди. На видео видно, что правонарушение по меньшей мере 2 раза происходило при свидетелях. Однако они никоим образом не пытались остановить разрушение коммунальной собственности.

В администрации парка также призвали не оставаться в стороне, когда такое случается. Можно, как минимум, воспользоваться пунктом экстренной связи, который есть в парке.

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Похожий случай в городе

23 июля сообщили, что на площади Поэзии в Харькове компания подвыпивших подростков устроила беспорядок. Сначала молодые люди сдвинули несколько лавочек к одной.

Однако на этом они не остановились. Юноши разрисовали их маркерами. После этого компания взломала контейнер для уборки за собаками и сфотографировалась с ним.