За 30 минут сломали 16 урн: дерзкое хулиганство в харьковском парке сняли на видео

В Харьковском парке имени Гагарина двое хулиганов во время прогулки решили крушить урны. За 30 минут своего “развлечения” ребятам удалось повредить 16 урн.

Администрация парка призвала помочь установить личности разрушителей, чтобы привлечь их к ответственности. Впоследствии в сети обнародовали видео этого хулиганства.

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Люди им не препятствовали

Двое парней начали разрушать урны после 11 часов вечера. Они шли и уничтожали каждую корзину, которая попадалась им на глаза.

Следует отметить, что в этот момент в парке были другие люди. На видео видно, что правонарушение по меньшей мере 2 раза происходило при свидетелях. Однако они никоим образом не пытались остановить разрушение коммунальной собственности.

В администрации парка также призвали не оставаться в стороне, когда такое случается. Можно, как минимум, воспользоваться пунктом экстренной связи, который есть в парке.

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Похожий случай в городе

23 июля сообщили, что на площади Поэзии в Харькове компания подвыпивших подростков устроила беспорядок. Сначала молодые люди сдвинули несколько лавочек к одной.

Однако на этом они не остановились. Юноши разрисовали их маркерами. После этого компания взломала контейнер для уборки за собаками и сфотографировалась с ним.