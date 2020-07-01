Ломбарды, лизинг, страховые и кредитные компании с 1 июля контролирует Нацбанк
Нацбанк с 1 июля стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй. До 30 июня регулированием этого рынка занимался Национальный комитет финансовых услуг, однако по механизму "сплита" эти полномочия передали НБУ.
Так называемый закон о "сплите", по которому это стало возможно, предусматривает переход регулирования части небанковского сектора от Нацкомфинуслуг к НБУ. Новое регулирование и надзор НБУ будет реализовывать по международным стандартам, сообщают в пресс-служба учреждения.
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"Сплит", как говорят в Нацбанке, позволяет продолжать обеспечивать финансовую стабильность более комплексно и эффективно благодаря регулированию не только банковского, но и небанковского сектора.
Сплит должно способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в рамках имплементации директив и других документов ЕС и приведения национальной нормативной базы в соответствие с международными стандартами,
– отмечают в Нацбанке.
Первоочередные задачи Нацбанка:
- создание и внедрение интегрированной модели регулирования и надзора за финансовыми рынками;
- дальнейшее реформирование и развитие небанковского сектора согласно ведущими международными практиками, Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными обязательствами Украины;
- восстановление доверия к рынку небанковских финансовых учреждений;
- усиление защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг;
- развитие финансовых инструментов и инфраструктуры рынка.
Что отныне будет контролировать Нацбанк / Инфографика 24 канала
Теперь можно обращаться в Нацбанк
Если финансовое учреждение нарушило права пользователя, он может написать жалобу в Нацбанк. Каналы обращения в НБУ – электронная почта [email protected] и контакт-центр 0800505240.
В обращении к НБУ нужно указать ту же информацию, которую ранее требовала Нацкомфинуслуг. То есть нужно указать контактную информацию и рассказать суть вопроса или жалобы. Ответ на обращение будет в течение 30 дней.
Что предшествовало
- 16 октября 2019 года президент Зеленский подписал закон о "сплите", принятый за месяц до того Верховной Радой. Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
- Принятие закона о "сплит" – один из пунктов программы stand-by в рамках финансовой помощи МВФ Украина.