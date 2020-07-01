Нацбанк с 1 июля стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй. До 30 июня регулированием этого рынка занимался Национальный комитет финансовых услуг, однако по механизму "сплита" эти полномочия передали НБУ.

Так называемый закон о "сплите", по которому это стало возможно, предусматривает переход регулирования части небанковского сектора от Нацкомфинуслуг к НБУ. Новое регулирование и надзор НБУ будет реализовывать по международным стандартам, сообщают в пресс-служба учреждения.

Узнайте Что спасает украинскую экономику от упадка: в Нацбанке назвали один из главных факторов

"Сплит", как говорят в Нацбанке, позволяет продолжать обеспечивать финансовую стабильность более комплексно и эффективно благодаря регулированию не только банковского, но и небанковского сектора.

Сплит должно способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в рамках имплементации директив и других документов ЕС и приведения национальной нормативной базы в соответствие с международными стандартами,

– отмечают в Нацбанке.

Первоочередные задачи Нацбанка:

создание и внедрение интегрированной модели регулирования и надзора за финансовыми рынками;

дальнейшее реформирование и развитие небанковского сектора согласно ведущими международными практиками, Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными обязательствами Украины;

восстановление доверия к рынку небанковских финансовых учреждений;

усиление защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг;

развитие финансовых инструментов и инфраструктуры рынка.



Что отныне будет контролировать Нацбанк / Инфографика 24 канала

Теперь можно обращаться в Нацбанк

Если финансовое учреждение нарушило права пользователя, он может написать жалобу в Нацбанк. Каналы обращения в НБУ – электронная почта [email protected] и контакт-центр 0800505240.

В обращении к НБУ нужно указать ту же информацию, которую ранее требовала Нацкомфинуслуг. То есть нужно указать контактную информацию и рассказать суть вопроса или жалобы. Ответ на обращение будет в течение 30 дней.