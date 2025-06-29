Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Убийце ребенка в Лондоне вынесли жестокий приговор

Следствие установило, что нападающим, который ранил людей в восточной части Лондона возле станции метро Hainault самурайским мечом, был 37-летний Маркус Монзо. Мужчина испанско-бразильского происхождения работал в городе курьером. Перед тем, как напасть на людей, он якобы заехал на собственном фургоне в один из домов и вышел из авто с самурайским мечом. Преступник нанес ножевое ранение в частности подростку Даниэлю Анджорину, которого доставили в больницу. Но спасти жизнь ребенка не удалось. Мужчину задержали в тот же день с помощью удара электрошокером.

Суд Лондона провел заседание по вооруженному нападению и убийству. Маркусу Монзо за содеянное присудили не менее 40 лет заключения. После этого он, возможно, будет иметь право на освобождение.

Судья Беннатан описал то утро, которое было спокойным, пока Маркус не появился на улице. Сначала мужчина врезался в пешехода Донато Ивуле. Пострадавший пытался убежать, но не успел – нападающий ранил его ножом.

После этого он подошел сзади к 14-летнему Даниэлю, когда тот шел в школу. Убийца применил меч и нанес ребенку смертельный удар в шею. Родители парня на судебном заседании сказали, что ни один приговор убийце не вернет им ребенка.

Мы не увидим, как он женится или имеет детей. Все то обычное, чего родители надеются для своих детей. Все эти надежды и стремления были жестоко отобраны у нас из-за злых действий Маркуса Монзо. Это был худший кошмар в нашей жизни. Пережить боль потери ребенка таким жестоким и диким способом. Ни одна семья не должна переживать это,

– сказал отец убитого Эбенезер Анджорин.

Мальчик, которого убил Монзо / Фото полиции

Работница полиции Ясмин Мечем-Уитфилд была на месте происшествия и пыталась остановить убийцу. Однако нападавший нанес ей серьезные травмы ей также.

Пострадала от действий Маркуса получила и супружеская пара Генри Полании и Синди Ариас. Киллер ворвался в их дом, где они спали вместе с маленьким ребенком, и ранил мужчину.

Задержать нападавшего на парковке смог инспектор полиции Молой Кэмпбелл загнал нападавшего на парковку и задержал его, но мужчина отбивался от правоохранителя, в результате чего тот получил порез руки.

Как удалось выяснить после задержания, у Маркуса Монзо случился психоз после употребления каннабиса. Мужчина был сторонником насилия, ультраправого экстремизма и теорий заговора. Вдохновившись видео в социальных сетях, он решил, что имеет альтернативный образ "профессионального убийцы". Прокуроры также рассказали, что мужчина пытался "убить много людей", а перед этим сверхжестоко зарезал своего кота.

В суде показали кадры, подтверждающие нападение Маркуса Монзо на людей / Скриншоты с видео

Во время рассмотрения дела продемонстрировали видео с камер наблюдения, где слышны крики людей и видно, как убийца врезался в толпу на авто и наносил удары мечом.

Мужчина утверждал, что не помнит, как совершал нападения, и отрицал убийство Дэниеля и покушения на людей. Но учитывая эти факты, суд вынес приговор. Монзо также признали виновным в краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и хранении предмета с лезвием или острием. Хотя на допросе он со слезами на глазах уверял, что якобы не хотел никого убивать, а мечи приобрел для декора. Но в какой-то момент Маркус Монзо якобы почувствовал, что приближается конец света, из-за чего испугался и начал нападать с мечом на прохожих.

Преступник рассказал, что его необычные взгляды появились после "духовного путешествия" в Индию, где он попробовал галлюциногенную аяуаску и начал регулярно курить марихуану.