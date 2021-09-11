Лондонские фонари и памятник Парижу: арт-объекты Днепра и их мировые аналоги

Днепр – большой и мультикультурный город с большим количеством арт-объектов и интересной архитектуры. В них можно заметить и даже почувствовать влияния культур разных стран. Однако это нельзя считать плагиатом, поскольку часто художники и архитекторы лишь вдохновляются чужим творчеством.

Мы собрали основные арт-объекты и здания Днепра, которые крайне похожи на аналогичные произведения в других странах. Иногда сходство с иностранными аналогами – очевидно, а в некоторых видна лишь попытка вдохновиться.

Интересно Как изменился Днепр за годы независимости Украины: подборка фото и фактов

Крупнейшие небоскребы с духом США

Жилой комплекс "Башни" стал отправной точкой истории украинских небоскребов. Эти два здания больше всего выделяются из всего ландшафта города. Их проект получил несколько украинских премий в сфере архитектуры.

На момент строительства в 2003 году это были самые высокие сооружения Украины. А сейчас жилой комплекс до сих пор остается самыми высокими зданиями Днепра – 106 метров.

Многие люди отмечают сходство этих сооружений с небоскребом "Эльдорадо", который построили в стиле ар-деко в Нью-Йорке. Следует отметить, что высота там такая же.

Сходство "Башен" и "Эльдорадо" / Фото "Будпортал" и "Афиша"

Рваная скульптура родом из Парижа

В 2012 году в Днепре создали памятник расстрелянному миллионеру Геннадию Аксельроду. У этой скульптуры нет туловища. Ее установили в торговом центре "Пассаж", спроектированном Аксельродом.

Следует отметить, что идея отсутствия туловища у скульптур не новая. Похожие произведения можно встретить в Париже. Их сделал французский скульптор Бруно Каталано, известный именно по своим "частичным" скульптурам.

Памятник Аксельроду и работы Каталано / Фото dnepr.info и Muse

Уличное освещение мирового образца

В квартале Сент-Джеймс в Лондоне можно увидеть очень нестандартные опоры освещения вдоль дорожки. В Днепре недавно создали похожее освещение на улице Короленко.

Однако "световые столбы" в Днепре имеют не совсем такой вид, как британские. У каждого из них – другой градус сгиба, а это более эффектно. Следует отметить, что освещение улицы Короленко получило международную награду LIT Design Awards. Днепр завоевал 1 место среди 45 конкурсантов разных стран в категории "пейзажное освещение".

Фонари в Днепре и в Лондоне / Фото 056.ua и E-architect

Гигантская туфелька из нержавейки

Возле одного из торговых центров Днепра можно встретить гигантскую женскую туфельку из металла. Ее словно собрали из многих кастрюль. Это прямое и сильное художественное высказывание, которое даже не требует никаких объяснений.

Однако, к сожалению, эта идея не принадлежит жителям Днепра. Такие же туфельки создает известная португальская художница Джоанна Васконселос. Для своих инсталляций она использует кастрюли и сковородки, из которых делает скульптуры в виде обуви на высоком каблуке.

Установки Васконселос выставляются во многих частных коллекциях от Сеула до Версаля. Они достаточно выносливы к перепадам температур и влаги, поскольку сделаны из нержавеющей стали.

Туфельки из кастрюль в Днепре и Португалии / Фото Vgorode и Joanavasconcelos.com

Металл, завязанный в узел

На улице Яворницкого 3 сентября установили новую арт-инсталляцию – 2 больших железных узла. По словам автора Виктора Кузнецова, они символизируют внутреннюю борьбу в душе человека. Эти инсталляции выглядят так, словно кто-то завязал гигантские прутики металла. На фото с места, где они стоят всегда можно заметить людей, которые заинтересованно рассматривают фигуры.

Похожую инсталляцию с названием "Узел" можно встретить на улицах делового квартала Лондона Канэри-Уорф. Ее в 2017 году создал известный скульптор Ричард Хадсон. Несмотря на схожесть материала, она имеет совсем другую форму, которая не напоминает узел. Это скорее выкрученная и искореженная трубка значительно меньшего размера. Поэтому даже если автор днепровских узлов видел ее, это вовсе нельзя назвать плагиатом.

Днепровские узлы и "Узел" в Британии / Фото Depo.ua и Canary Wharf Group plc.

Обратите внимание Небанальное осеннее путешествие по Украине: чем удивит Днепропетровщина

Те, что не имеют аналогов

В городе есть и объекты, которые уникальны и не менее интересны. Некоторые из них выглядят не только красивыми, но и заставляют задуматься. А есть и такие, которые стали неотъемлемым символом города.

Атлант в полный рост

11 сентября 2020 года на улице Южной создали огромную статую Атланта, который разрушает оковы. Этот объект выполнен в фирменном стиле художника, который его создал – известного скульптора Егора Зигуры.

Куски металла во многих местах – словно проплавленные и стертые. Кроме этого, дух старины работе придает и зеленый цвет окисленной бронзы.

7-метровая фигура Атланта достаточно величественная и вызывает восхищение. Она гармонично вписывается в реконструированную пешеходную зону Екатеринославского бульвара.

Атлант на Южной в Днепре / Фото "Информатора"

Арматурная благодарность мэру

После реконструкции Нового моста в 2019 году, горожане решили отблагодарить главу горсовета. Поэтому там установили инсталляцию, которую назвали "кресло мэра".

Ее сделали из кусков арматуры, которые сварили на стыках, и весит она примерно полтонны. Выпяченные края арматуры здесь являются не только символом строительства, а возможностью почувствовать "легкость" пребывания на посту мэра. Автор работы – Олег Украина.

"Кресло мэра" и его автор / Фото горсовета Днепра

Шар исполняет желания

Одно из самых известных мест Сичеславской набережной Днепра – шар желаний. Этот уникальный арт-объект на Фестивальном причале не только имеет нетипичный вид, но и сразу после установки быстро стал любимым местом встречи молодежи города.



Шар желаний на набережной в Днепре / Фото "Йод.Media"

Зеленый шар, который сделали из больших стеклянных дисков, здесь установили еще в 2005 году. Однако его история была изначально наполнена различными красками вандализма. Кроме того, что арт-объект часто разрисовывают, его даже несколько раз разбивали.

Впервые шар разрушили в 2011 году вандалы, которые объяснили свои действия религиозными убеждениями. Впоследствии его восстановили, однако шар снова разбили в 2014-м. Через 2 года уже установили 3 версию и она до сих пор там стоит.

По большей части между дисками есть маленькие бумажки, на которых написано короткие желания людей. Местные убеждают, что они обязательно исполнятся, если такую бумажку протиснуть в щели между дисками.

К теме Увлекательное путешествие Украиной: 300 неизведанных мест, один герой и уникальный фильм



Реставрация разбитого Шара желаний в Днепре / Фото gorod.dp.ua