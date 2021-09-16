Легковушка разбилась и слетела с дороги: под Харьковом произошла смертельная ДТП – жуткие фото

На объездной дороге Харькова 16 сентября произошла смертельная авария. Автомобиль ВАЗ столкнулся с бусом и слетел с дороги. Как следствие, легковушка была полностью разбита, а ее водитель скончался еще до приезда скорой.

Об этой трагедии впервые сообщили примерно в 11 часов. Очевидцы обнародовали сразу несколько жутких фото с места аварии.

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Место жесткой аварии под Харьковом: смотрите видео телеграмму "СТО Харьков"

Назвали вероятную причину

Сообщают, что авария произошла из-за того, что легковушка выехала с второстепенной дороги, и водитель не убедился в безопасности маневра. После этого в него якобы влетело другое авто. Однако пока нет никаких подтверждений этому.

Погибшему мужчине на вид примерно 60-70 лет. Его тело вылетело из авто и до приезда врачей лежало окровавленным на земле. Водитель и пассажиры буса выжили. На фото с места заметно, что бус перевернулся на бок и также остановился уже на обочине.

У буса лишь немного побита передняя часть. А вот у легковушки искорежен весь корпус и выломана дверца. Также у него выбились окна.

Разбитые в ДТП под Харьковом автомобили / Фото телеграмма "СТО Харьков"