По Саперно-Слободской дороге в Киеве 4 августа бегает большой лось. Животное заметили жители столицы, и даже успели снять на видео.

В ролике мужчина замечает лося, когда тот просто перебегает ему путь. Дальше животное лезет в заросли, а на фоне виднеются высотки столицы. Соответствующий ролик разместило в сети фейсбук-сообщество "Киев Оперативный".

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Только что на Саперно-Слободской был замечен лось – бегает по дороге. Будьте внимательны,

– говорится в сообщении.

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В комментариях к сообщению большинство пользователей удивляются увиденному и шутят. Впрочем, есть и те, кому жалко животное. Киевляне надеются, что лось сможет добраться из "каменных джунглей" в лес безопасно – целым и невредимым.

Кстати, это уже не первый раз, когда в Голосеевском районе столицы замечают лося. В январе такое животное уже замечали на проспекте Науки в Киеве.

Обратите внимание! Лось является редким животным и на сегодняшний день занесен в Красную книгу Украины.