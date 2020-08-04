В Голосеевском районе Киева по дороге бегает лось: водителей просят быть осторожными – видео
По Саперно-Слободской дороге в Киеве 4 августа бегает большой лось. Животное заметили жители столицы, и даже успели снять на видео.
В ролике мужчина замечает лося, когда тот просто перебегает ему путь. Дальше животное лезет в заросли, а на фоне виднеются высотки столицы. Соответствующий ролик разместило в сети фейсбук-сообщество "Киев Оперативный".
Смотрите также Власть Киева рекомендует не использовать животных для фото и видео
Только что на Саперно-Слободской был замечен лось – бегает по дороге. Будьте внимательны,
– говорится в сообщении.
Видео с лосем в Киеве: осторожно – нецензурная лексика 18!
В комментариях к сообщению большинство пользователей удивляются увиденному и шутят. Впрочем, есть и те, кому жалко животное. Киевляне надеются, что лось сможет добраться из "каменных джунглей" в лес безопасно – целым и невредимым.
Кстати, это уже не первый раз, когда в Голосеевском районе столицы замечают лося. В январе такое животное уже замечали на проспекте Науки в Киеве.