"Лос-Анджелес Лейкерс" официально подписали контракт с украинцем Святославом Михайлюком

Руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" решило подписать контракт с украинским защитником Святославом Михайлюком. До этого игрок был избран 47-м пиком во время драфта НБА 2018.

Контракт рассчитан на три года с возможностью его продлить еще на год.

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При этом сумма сделки не сообщается. Однако, по данным инсайдера НБА Шамса Чарании, за три года Михайлюк получит 4,6 миллиона долларов. В первый год его зарплата может составлять 1,5 миллиона долларов.

Sources: The Los Angeles Lakers and No. 47 overall pick Svi Mykhailiuk are finalizing a three-year, $4.6M rookie deal. Deal includes team option. — Shams Charania (@ShamsCharania) 10 липня 2018 р.

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