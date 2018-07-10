23:22
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, сегодня
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

"Лос-Анджелес Лейкерс" официально подписали контракт с украинцем Святославом Михайлюком

17 Читати новину українською

Руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" решило подписать контракт с украинским защитником Святославом Михайлюком. До этого игрок был избран 47-м пиком во время драфта НБА 2018.

Контракт рассчитан на три года с возможностью его продлить еще на год.

Читайте также: Еще двое украинцев могут попасть в клубы НБА

При этом сумма сделки не сообщается. Однако, по данным инсайдера НБА Шамса Чарании, за три года Михайлюк получит 4,6 миллиона долларов. В первый год его зарплата может составлять 1,5 миллиона долларов.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
сегодня, 22:01 Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
Юрій Бутусов 586
"Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter
сегодня, 20:01 "Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter
74
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
175
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
сегодня, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 439
Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
сегодня, 17:20 Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
Іван Вербицький 195
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Страшный пожар в Кемерово: трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" в фото
 26 марта , 00:10
Бой Усик – Бриедис: обнародована сумма, которую украинец получит за поединок
 13 января , 15:40
Миротворцы на Донбассе: Лавров сделал новое громкое заявление
 12 июня , 01:28
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук