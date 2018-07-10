"Лос-Анджелес Лейкерс" официально подписали контракт с украинцем Святославом Михайлюком
Руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" решило подписать контракт с украинским защитником Святославом Михайлюком. До этого игрок был избран 47-м пиком во время драфта НБА 2018.
Контракт рассчитан на три года с возможностью его продлить еще на год.
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При этом сумма сделки не сообщается. Однако, по данным инсайдера НБА Шамса Чарании, за три года Михайлюк получит 4,6 миллиона долларов. В первый год его зарплата может составлять 1,5 миллиона долларов.
Источник: 24 Канал
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