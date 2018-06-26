"Лос-Анджелес Лейкерс" официально представили Михайлюка: фото
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк официально представлен игроком "Лос-Анджелес Лейкерс".
В клубе НБА игрок будет выступать под номером "19".
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Напомним, Святослава Михайлюка выбрал под 47-м пиком на драфте НБА клуб "Лос-Анджелес Лейкерс". Кроме него, команда выбрала под 25-ым пиком Морица Вагнера.
Также на драфте НБА был избран еще однин украинец – под 44-ым пиком "Вашингтон Визардс" выбрал Юсуфа Санона.
Источник: 24 Канал
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