История лошади взволновала общество после того, как в сети рассказали об инциденте на улице Греческой. Для развлечения туристов, владелец запряг животное в карету.

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Бедная лошадь пыталась подниматься вверх по улице в направлении Пушкинской. Хозяин даже не распрягал животное, а лишь пытался его поднять.

Неравнодушные прохожие заметили, что у лошади, очевидно, травмирована нога. Обеспокоенные люди позвонили в полицию. Правоохранители оперативно отреагировали.

Владелец не убедился в безопасности для движения животного – лошадь поскользнулась на мостовой и упала,

– рассказали в полиции.

За жестокое обращение с животным правоохранители составили на горе-хозяина административный протокол.

Через месяц после инцидента владелец все-таки освободил животное. Теперь лошадь будет жить в приюте.

Лошадь будет жить в приюте: смотрите видео "Новости Одесса"

Пост из телеграм-канала "Новости Одесса":

Общественный резонанс, активное участие зоозащитных организаций привели к тому, что хозяин лошади, которая упала на Дерибасовской, принял решение передать животное в приют Вуглинка.

Животное больше не будет возить туристов и главу приморской райадминистрации.