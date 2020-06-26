Польский авиаперевозчик LOT объявил о постепенном возобновлении полетов. До конца августа LOT охватит почти 70 направлений в Европе, в том числе и три украинских города.

Авиакомпания возобновит рейсы в Киев, Одессу и Львов, сообщает "Польское радио".

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В июле самолеты LOT регулярно будут летать в Великобританию, Киев, Львов, Одессу, Белград и Стамбул.

С 15 июля откроют рейсы в:

Германию,

Францию,

Испанию,

Данию,

Швейцарию,

Хорватию,

Словению,

Эстонию,

Латвию.

Всего LOT объявила 130 новых летних сообщений из Варшавы и 9 региональных портов.

С середины июля можно будет летать из варшавского аэропорта имени Шопена 7 раз в неделю в:

Мюнхен,

Штутгарт,

Франкфурт,

Гамбург,

Париж,

Копенгаген,

Милан,

Цюрих,

Женеву.

На сайте авиакомпании билеты уже доступны для бронирования. Заметим, что сейчас лишь несколько стран ЕС открыли границы для Украины.

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Украинцев точно готовы принимать в США, Албании, Турции, Беларуси, Великобритании и Черногории.

Без ограничений можно путешествовать в Албанию, США, Ирландию, Сербию и с 1 июля в Турцию.

Другие страны Европы открыли свои границы гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.

The New York Times сообщило, что страны Европейского Союза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, и в частности Украины после 1 июля из-за вспышки коронавируса.

Зато "Евроньюс" сообщил, что Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в ЕС.



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