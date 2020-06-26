Авиакомпания LOT возобновляет полеты в Украину: города и даты
Польский авиаперевозчик LOT объявил о постепенном возобновлении полетов. До конца августа LOT охватит почти 70 направлений в Европе, в том числе и три украинских города.
Авиакомпания возобновит рейсы в Киев, Одессу и Львов, сообщает "Польское радио".
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В июле самолеты LOT регулярно будут летать в Великобританию, Киев, Львов, Одессу, Белград и Стамбул.
С 15 июля откроют рейсы в:
- Германию,
- Францию,
- Испанию,
- Данию,
- Швейцарию,
- Хорватию,
- Словению,
- Эстонию,
- Латвию.
Всего LOT объявила 130 новых летних сообщений из Варшавы и 9 региональных портов.
С середины июля можно будет летать из варшавского аэропорта имени Шопена 7 раз в неделю в:
- Мюнхен,
- Штутгарт,
- Франкфурт,
- Гамбург,
- Париж,
- Копенгаген,
- Милан,
- Цюрих,
- Женеву.
На сайте авиакомпании билеты уже доступны для бронирования. Заметим, что сейчас лишь несколько стран ЕС открыли границы для Украины.
Куда можно полететь из Украины сейчас
- Украинцев точно готовы принимать в США, Албании, Турции, Беларуси, Великобритании и Черногории.
- Без ограничений можно путешествовать в Албанию, США, Ирландию, Сербию и с 1 июля в Турцию.
- Другие страны Европы открыли свои границы гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.
- The New York Times сообщило, что страны Европейского Союза могут отказаться открывать свои границы для путешественников из России, США, и в частности Украины после 1 июля из-за вспышки коронавируса.
- Зато "Евроньюс" сообщил, что Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в ЕС.
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