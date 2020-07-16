Авиаперевозчик LOT анонсировал рейсы в направлении Варшава – Львов – Варшава. Однако ими могут воспользоваться лишь некоторые категории пассажиров. Из-за пандемии коронавируса эти полеты пока недоступны туристам.

Компания LOT запустила авиасообщение между Львовом и Варшавой, сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Из-за пандемии COVID-19 эти рейсы пока недоступны туристам,

– заявил министр.

Кто может воспользоваться направлением

иностранцы;

дипломаты;

граждане Украины с удостоверениями на проживание в ЕС;

украинцы с рабочими контрактами;

граждане Украины, путешествующие транзитом.

Криклий также выразил надежду, что вскоре направление станет доступным и для украинцев, которые путешествуют с целью туризма.

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Куда могут путешествовать украинцы: основное

Сейчас Украина находится среди государств так называемой "красной зоны" из-за стремительного распространения коронавируса внутри государства.

Поэтому украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира.

Однако для граждан Украины открыты границы 25 стран. В то же время на территорию ЕС можно въезжать некоторым категориям украинцев.



Куда украинцы могут путешествовать по состоянию на 14 июля / Инфографика 24 канала