Авиакомпания LOT запустила направление Варшава – Львов: кто может им воспользоваться
Авиаперевозчик LOT анонсировал рейсы в направлении Варшава – Львов – Варшава. Однако ими могут воспользоваться лишь некоторые категории пассажиров. Из-за пандемии коронавируса эти полеты пока недоступны туристам.
Компания LOT запустила авиасообщение между Львовом и Варшавой, сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Из-за пандемии COVID-19 эти рейсы пока недоступны туристам,
– заявил министр.
Кто может воспользоваться направлением
- иностранцы;
- дипломаты;
- граждане Украины с удостоверениями на проживание в ЕС;
- украинцы с рабочими контрактами;
- граждане Украины, путешествующие транзитом.
Криклий также выразил надежду, что вскоре направление станет доступным и для украинцев, которые путешествуют с целью туризма.
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Куда могут путешествовать украинцы: основное
- Сейчас Украина находится среди государств так называемой "красной зоны" из-за стремительного распространения коронавируса внутри государства.
- Поэтому украинцы не могут свободно путешествовать в любую страну мира.
- Однако для граждан Украины открыты границы 25 стран. В то же время на территорию ЕС можно въезжать некоторым категориям украинцев.
Куда украинцы могут путешествовать по состоянию на 14 июля / Инфографика 24 канала