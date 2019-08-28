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      "Лот бимба-ракета": за сколько продают "Арена-Сити" в центре Киева

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      Арена Сити в Киеве выставлена на аукцион
      Арена Сити в Киеве выставлена на аукцион / vigandt.top

      В Киеве выставили на аукцион часть торгово-офисного центра "Арена-Сити", аренда офисов в котором до сих пор была самой дорогой в столице.

      Что нужно знать об "Арене-Сити"?Это торгово-офисный центр на улице Бассейной в центре Киева, рядом с Бессарабским рынком. "Арена Сити" входит в комплекс "Арена" вместе с Arena Entertainment, Arena Class и торговым центром Mandarin Plaza.

      К теме: Плавучий отель в Киеве ушел с молотка: финальная цена втрое превысила стартовую

      Как написал в своем Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, на продажу выставлена самая пафосная столичная недвижимость. Если кто-то из олигархов или просто бизнесменов мечтал порадовать себя шопингом и поселиться в самом центре Киева, теперь может это сделать через аукцион на ProZorro.Продажи.

      Что известно о лоте? Нежилое помещение в бизнес-центре "Арена-Сити" на улице Большой Васильковской, 5 выставлено на продажу со стартовой ценой 65 миллионов гривен.

      Помещение общей площадью 976,3 квадратных метров расположено на 3-м этаже "Арена-Сити" и состоит из двух частей: офисно-кабинетной (площадь – 480 кв м) и 26 автономных номеров отеля (496,3 кв м).

      Аукцион по продаже этого лота будет проведен 30 сентября 2019. Размер минимального шага – 650 тысяч гривен.

      Среди других необычных лотов, о которых вспоминает Нефедов, – Первомайская гидроэлектростанция на Николаевщине. Комплекс из нескольких зданий общей площадью 2898,4 квадратных метров выставлен на аукцион за 64,639 млн грн.

      К слову, в расследовании журналистов программы "Наши деньги" говорилось, что на одном из самых пафосных и дорогих развлекательных центров столицы Arena Entertainment, который входит в состав "Арена-Сити", зарабатывает главный налоговый милиционер времен Януковича Андрей Головач.

      Весной 2019 в СМИ появилась информация, что компания олигарха Дмитрия Фирташа продала часть торгово-офисного центра "Арена-Сити" в центре Киева Сергею Тигипко.

      Узнайте больше: Имущество "Укртелефильма" таки ушло с молотка: кому досталось и сколько заплатили

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Максим Нефедов ProZorro Аукцион Офисные центры Новости Киева Продажа недвижемости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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