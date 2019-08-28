"Лот бимба-ракета": за сколько продают "Арена-Сити" в центре Киева

В Киеве выставили на аукцион часть торгово-офисного центра "Арена-Сити", аренда офисов в котором до сих пор была самой дорогой в столице.

Что нужно знать об "Арене-Сити"?Это торгово-офисный центр на улице Бассейной в центре Киева, рядом с Бессарабским рынком. "Арена Сити" входит в комплекс "Арена" вместе с Arena Entertainment, Arena Class и торговым центром Mandarin Plaza.

К теме: Плавучий отель в Киеве ушел с молотка: финальная цена втрое превысила стартовую

Как написал в своем Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, на продажу выставлена самая пафосная столичная недвижимость. Если кто-то из олигархов или просто бизнесменов мечтал порадовать себя шопингом и поселиться в самом центре Киева, теперь может это сделать через аукцион на ProZorro.Продажи.

Что известно о лоте? Нежилое помещение в бизнес-центре "Арена-Сити" на улице Большой Васильковской, 5 выставлено на продажу со стартовой ценой 65 миллионов гривен.

Помещение общей площадью 976,3 квадратных метров расположено на 3-м этаже "Арена-Сити" и состоит из двух частей: офисно-кабинетной (площадь – 480 кв м) и 26 автономных номеров отеля (496,3 кв м).

Аукцион по продаже этого лота будет проведен 30 сентября 2019. Размер минимального шага – 650 тысяч гривен.

Среди других необычных лотов, о которых вспоминает Нефедов, – Первомайская гидроэлектростанция на Николаевщине. Комплекс из нескольких зданий общей площадью 2898,4 квадратных метров выставлен на аукцион за 64,639 млн грн.

К слову, в расследовании журналистов программы "Наши деньги" говорилось, что на одном из самых пафосных и дорогих развлекательных центров столицы Arena Entertainment, который входит в состав "Арена-Сити", зарабатывает главный налоговый милиционер времен Януковича Андрей Головач.

Весной 2019 в СМИ появилась информация, что компания олигарха Дмитрия Фирташа продала часть торгово-офисного центра "Арена-Сити" в центре Киева Сергею Тигипко.

Узнайте больше: Имущество "Укртелефильма" таки ушло с молотка: кому досталось и сколько заплатили