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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Лотереи, что крышует "БПП", и патент на движение по кругу: резонансные расследования журналистов

Наши деньги 21 Читати новину українською

Прошла половина 2018 года, поэтому "Наши деньги" традиционно подводят итоги. За это время команда проекта даже узнала, что на их имени наживаются. Кое-кто обманывает депутатов, говоря, что о них готовят резонансное расследование и за то, чтобы его не опубликовали, просят деньги. Но журналисты об этом ничего не знают и не участвуют.

Тем временем команда "Наших денег" провела расследование о нелегальном игорном бизнесе, который маскируется под государственные лотереи. В Украине позволяют себе открывать игорные салоны с грандиозным размахом. Всем это прекрасно известно, а теневая наличность от них идет в карман представителям "БПП".

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В Украине лотерейные лицензии есть только у трех частных компаний. Крупнейшая среди них – "Национальная лотерея". С 2016 года она стала самой прибыльной. На ее счетах 934 миллионов гривен, а при Януковиче ее доход был меньше – 600 миллионов гривен. Лотерея "Патриот" же наоборот приносила наибольшую прибыль своим владельцам во времена президента-беглеца – 5,6 миллиарда гривен.

Бігус лотерея

Национальная лотерея

Теперь под руководством власти новая сеть "Космос", ее связывают с президентской командой. Первые свидетельства связи появились в конце 2015 года, когда в офисе "Украинской национальной лотереи" появился народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Третьяков.

И после того как отношения премьера-министра и президента ухудшились, Владимир Гройсман взялся за борьбу с игорным бизнесом.

Лотерейный бизнес сейчас, на мой взгляд – это не бизнес, а теневые схемы и мошенничество. После борьбы с контрабандой мы и до этого доберемся. Там огромные теневые потоки, их все надо загнать в государственный бюджет,
– заявил Гройсман.

Несмотря на то, что сам премьер сказал о проблеме, в Верховной Раде никто за нее не берется.

А вот в Киеве бывший руководитель Юго-западной железной дороги Алексей Кривопишин после того, как потерял пост, попал в команду киевского мэра Виталия Кличко, чтобы заниматься кольцевой электричкой. И чиновник решил запатентовать движение по кругу.

Сейчас электричка ходит только в часы пик – утром и вечером, и приносит убытки на 7 миллионов ежемесячно. Такая низкая загруженность вызывает вопросы о рациональности налогов, но среди расходов на кольцевую электричку есть выплата, которая никаких вопросов не вызывает, потому что это патентные выплаты.

Кличко Київ

Виталий Кличко и Алексей Кривопишин

В 2012 году сразу после открытия кольцевого маршрута, Алексей Кривопишин зарегистрировал патент на способ внутригородских перевозок – "кольцевая электричка".

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В октябре 2017 года предприятие "Киевпастранс" и Алексей Кривопишин заключают договор, по которому он ежегодно получает 250 тысяч гривен патентных выплат.

Мэр же сказал, что они эти патенты не выдают, но о ситуации знают и будут разбираться.

Теги: Виталий Кличко Блок Петра Порошенко Транспорт Новости Киева Наши деньги
Источник: 24 канал
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