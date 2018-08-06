Лотереи, что крышует "БПП", и патент на движение по кругу: резонансные расследования журналистов

Прошла половина 2018 года, поэтому "Наши деньги" традиционно подводят итоги. За это время команда проекта даже узнала, что на их имени наживаются. Кое-кто обманывает депутатов, говоря, что о них готовят резонансное расследование и за то, чтобы его не опубликовали, просят деньги. Но журналисты об этом ничего не знают и не участвуют.

Тем временем команда "Наших денег" провела расследование о нелегальном игорном бизнесе, который маскируется под государственные лотереи. В Украине позволяют себе открывать игорные салоны с грандиозным размахом. Всем это прекрасно известно, а теневая наличность от них идет в карман представителям "БПП".

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В Украине лотерейные лицензии есть только у трех частных компаний. Крупнейшая среди них – "Национальная лотерея". С 2016 года она стала самой прибыльной. На ее счетах 934 миллионов гривен, а при Януковиче ее доход был меньше – 600 миллионов гривен. Лотерея "Патриот" же наоборот приносила наибольшую прибыль своим владельцам во времена президента-беглеца – 5,6 миллиарда гривен.

Национальная лотерея

Теперь под руководством власти новая сеть "Космос", ее связывают с президентской командой. Первые свидетельства связи появились в конце 2015 года, когда в офисе "Украинской национальной лотереи" появился народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Третьяков.

И после того как отношения премьера-министра и президента ухудшились, Владимир Гройсман взялся за борьбу с игорным бизнесом.

Лотерейный бизнес сейчас, на мой взгляд – это не бизнес, а теневые схемы и мошенничество. После борьбы с контрабандой мы и до этого доберемся. Там огромные теневые потоки, их все надо загнать в государственный бюджет,

– заявил Гройсман.

Несмотря на то, что сам премьер сказал о проблеме, в Верховной Раде никто за нее не берется.

А вот в Киеве бывший руководитель Юго-западной железной дороги Алексей Кривопишин после того, как потерял пост, попал в команду киевского мэра Виталия Кличко, чтобы заниматься кольцевой электричкой. И чиновник решил запатентовать движение по кругу.

Сейчас электричка ходит только в часы пик – утром и вечером, и приносит убытки на 7 миллионов ежемесячно. Такая низкая загруженность вызывает вопросы о рациональности налогов, но среди расходов на кольцевую электричку есть выплата, которая никаких вопросов не вызывает, потому что это патентные выплаты.

Виталий Кличко и Алексей Кривопишин

В 2012 году сразу после открытия кольцевого маршрута, Алексей Кривопишин зарегистрировал патент на способ внутригородских перевозок – "кольцевая электричка".

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В октябре 2017 года предприятие "Киевпастранс" и Алексей Кривопишин заключают договор, по которому он ежегодно получает 250 тысяч гривен патентных выплат.

Мэр же сказал, что они эти патенты не выдают, но о ситуации знают и будут разбираться.