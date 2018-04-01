Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!

1 апреля или День дурака – как известно, праздник неофициальный, в календаре ООН или любой страны мира его не встретишь. Несмотря на это, он празднуется с большим энтузиазмом во всем мире. А европейские государственные учреждения и чиновники, бывает, даже позволяют себе в этот день некоторые настоящие шутки и розыгрыши.

1 апреля Европа словно вся одновременно и единодушно варьюе. Не только рядовые европейцы наперегонки смеются друг над другом, не только уважаемые госслужащие позволяют себе разыгрывать всех, кто попадется – даже сам Папа Римский Франциск в прошлом изволили пошутить, что, мол, так в этом году Светлое Христово воскресение пришлось именно на 1 апреля – католикам следует сделать над собой усилие и не воспринимать именно это воскресение, как первоапрельскую шутку.

А во Франции, в Париже, местное начальство метрополитена вдруг поменяло на прошлогоднее 1 апреля записи, которые объявляют в поездах названия остановок: например, вместо "Opera" (Опера) из динамиков прозвучало "Apеro" – то есть, "аперитив". Не очень сложный розыгрыш – но знали бы вы, сколько людей на него купились!

Читайте также: "Укрзализныця" открыла продажу билетов на Hyperloop из Киева во Львов

Батоном в хлебало

Собственно, откуда появилась эта традиция – точно не может сказать никто. Есть, наверное, десятка два разных версий и каждая страна Европы почему-то считает, что День дурака начали праздновать именно у неё. Например, немцы очень возмущены тем, что о них говорят, что они, мол, стали отмечать этот день последними среди европейских народов, и утверждают, что впервые День дурака отпраздновался аж в 1618 году в Баварии. Кстати, еще один забавный случай произошел на прошлогоднее 1 апреля именно там: в небольшом баварском городе Пуллах, известном тем, что именно там находится штаб-квартира гражданской разведывательной службы ФРГ, БНД (Bundesnachrichtendienst), местная газета опубликовала 1 апреля небольшую заметочку о каком-то владельце кондитерской лавки, который застукал у себя в магазине рано утром вора и, разозлившись, избил его чёрствым батоном так, что тот получил значительные повреждения. Эту ерунду вполне серьезно восприняли местные правозащитники и чуть не провели стихийную демонстрацию протеста ...

В целом же, исторические истоки Дня дураков остаются неизвестными. Одни говорят, что во всем виновата календарная реформа французского короля Карла Девятого, который перенес Новый год в 1564 году с 1 апреля на 1 января, после чего его веселые подданные начали рассылать друг другу фальшивые приглашения на новогодний праздник на 1 апреля. Другие говорят, что праздник этот идёт вообще с античных времен, из римских празднеств в честь бога Квиринуса, покровителя шутов – так называемых "квириналиев". Правда, из истории известно, что квириналии праздновались 17 февраля, но после многочисленных календарных реформ – кто там уже разберет, почему они передвинулись именно на 1 апреля?

Спагетти на дереве



Сбор урожая спагетти

Особенно громкий розыгрыш устроила в свое время британская телерадиокомпания BBC (та самая, которая сейчас стала известна мемом "стандарты Би-Би-Си") 1 апреля она показала по одному из своих телеканалов сбор урожая спагетти в швейцарском Тессине. Розыгрыш оказался настолько удачным, что тысячи телезрителей позвонили в редакцию с одним-единственным вопросом: где можно приобрести для своего сада те замечательные деревца, на которых растет эта лапша? В 2008 году эта же компания создала сенсационный репортаж о летающих пингвинах: миллионы зрителей повелись на эту компьютерно смонтированную "утку", посмотрев ее в Интернете. А 1 апреля 2017 года BBC сообщила, что, мол, знаменитая лондонская башня Биг-Бен будет модернизирована – чтобы идти в ногу со временем, ее циферблат будто будет заменен на электронный. В течение дня в редакцию позвонили тысячи возмущенных таким безобразием британцев, после чего BBC еще подлила масла в огонь, заявив, что первый зритель, который дозвонится в редакцию, получит право приобрести стрелки Биг-Бена в качестве сувенира.

Читайте также: День смеха: остроумные поздравления с 1 апреля

Не отстают от британских коллег и немецкие телевизионщики: несколько лет назад первый общественный немецкий телеканал ARD сообщил 1 апреля, что, мол, в Германии закончились IP-адреса, поэтому Интернет будет отключен на пару дней, чтобы подвезти новые. А в прошлом году ARDшники отпраздновали 1 апреля, запустив сообщение о том, что известный актер Тиль Швайгер снялся в качестве ведущего утренней программы – так как этот Швайгер немного шепелявит, ему предоставили возможность таким образом исправить свой дефект речи. На эту шутку "повелся" уже сам Тиль Швайгер: он позвонил к руководству канала, чтобы узнать, когда ему выходить на работу ...

Прощение автогрешников

Легендарное НЛО Ричарда Брансона

Впрочем, следует отметить, что некоторые апрельские шутки оказывались, мягко говоря, не очень удачными. Так, 1 апреля 1989 года сотни водителей заблокировали лондонские улицы из-за сообщения, что в воздухе будто был замечен НЛО. Однако "инопланетянином" оказался некий Ричард Брансон, руководитель музыкального концерна Virgin, который поднялся в небо на воздушном шаре в виде классической "тарелочки", да еще и одет в костюм "марсианина". Неизвестно, понравился ли эта шутка лондонским водителям, а вот полиции она отнюдь не пришлся по вкусу.

Так же, 1 апреля 2011 года не очень обрадовались сотрудники немецкого Федерального управления автотранспорта (Kraftfahrt-Bundesamt) в городе Фленсбурге, поскольку в этот день в прессе было сообщено, что это серьезное государственное управление, мол, ради улучшения своего имиджа среди рядовых немцев устроило лотерею среди нарушителей правил дорожного движения, победители которой получают "прощение грехов". Это сообщение подхватили десятки радиостанций по всей стране и управление было просто парализовано многочисленными телефонными звонками от "раскатавших губы" "автогрешников".

Учитывая такую ​​бурную и быструю историю празднования Дня дурака в Европе, можно только с замиранием сердца ожидать, чем закончится он в этот раз, чем запомнится? А вам, дорогие читатели, придется еще немного подумать – соврал автор, или нет?

Читайте также: 1 апреля – история Дня дураков: девушки руководили мужчинами, а народ обманывал короля