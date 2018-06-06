Louis Vuitton нанял шамана, чтобы остановить дождь перед показом во Франции

Модный дом Louis Vuitton обратился к услугам шамана, чтобы тот остановил дождь перед показом в Шантийи, Франция.

Про необычный способ обуздания погоды рассказала стилист Кейт Янг, сообщает Fox News.

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Стилист отметила, что шаман заклинал дождь, целуя дерева.

Vuitton наняла шамана, чтобы предотвратить дождь, и, похоже, тот преуспел – дождь подождал, пока шоу закончится,

– подчеркнула она.

Отмечается, Louis Vuitton не первый прибегает к услугам заклинателей дождя. К примеру, шаман контролировал погоду во время показа в Рио-де-Жанейро.

Допис, поширений Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 30 Тра 2018 р. о 10:16 PDT

Впоследствии руководители модного дома решили отказаться от его услуг, но изменили решение после ливня на показе Dior.

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Источник отмечает, что официальные представители Louis Vuitton не комментируют эту информацию.

Смотрите видео с показа:

Допис, поширений Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 30 Тра 2018 р. о 11:57 PDT