Louis Vuitton нанял шамана, чтобы остановить дождь перед показом во Франции
Модный дом Louis Vuitton обратился к услугам шамана, чтобы тот остановил дождь перед показом в Шантийи, Франция.
Про необычный способ обуздания погоды рассказала стилист Кейт Янг, сообщает Fox News.
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Стилист отметила, что шаман заклинал дождь, целуя дерева.
Vuitton наняла шамана, чтобы предотвратить дождь, и, похоже, тот преуспел – дождь подождал, пока шоу закончится,
– подчеркнула она.
Отмечается, Louis Vuitton не первый прибегает к услугам заклинателей дождя. К примеру, шаман контролировал погоду во время показа в Рио-де-Жанейро.
Впоследствии руководители модного дома решили отказаться от его услуг, но изменили решение после ливня на показе Dior.
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Источник отмечает, что официальные представители Louis Vuitton не комментируют эту информацию.
Смотрите видео с показа: