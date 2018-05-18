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Louis Vuitton создали коллекцию для футбольных фанатов: фото

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Коллекция Louis Vuitton для футбольных фанатов
Коллекция Louis Vuitton для футбольных фанатов / L`officiel

По случаю Чемпионата мира по футболу-2018, известный бренд Louis Vuitton создал капсульную коллекцию кожаных аксессуаров.

Сотрудничество Louis Vuitton с FIFA началось в 2010 году: тогда французский бренд разработал дизайн чемодана для футбольного кубка, пишет l'officiel.

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Футбольная коллекция Louis Vuitton

Новую футбольную коллекцию пополнили рюкзаки Apollo, дорожные сумки Keepall, кошельки, визитницы, чехлы для гаджетов и бирки для чемоданов.


Футбольная коллекция Louis Vuitton


Каждый покупатель сможет персонализировать сумки Keepall под флаг любой страны. Аксессуары для модных болельщиков будут доступны с 15 июня по 15 июля на официальном сайте бренда и в главных магазинах по всему миру.


Футбольная коллекция Louis Vuitton


Футбольная коллекция Louis Vuitton

 


Футбольная коллекция Louis Vuitton

 
Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: 24 Канал
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