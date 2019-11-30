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      Лоукост Buta Airways начнет летать со Львова: направления и цены

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      Лоукост Buta Airways начнет летать со Львова / booking.butaairways.az

      Лоукост Buta Airways с 23 декабря 2019 года запустит прямые рейсы со Львова в азербайджанский Баку. Цена билетов стартует от 760 гривен в одну сторону.

      Лоукост будет выполнять рейс со Львова 2 раза в неделю: по понедельникам и четвергам.

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      На сайте авиакомпании указано, что вылеты со Львова запланированы на 10:45 по понедельникам и на 13:30 по четвергам. В то же время вылеты из Баку будут выполняться в 07:45 по понедельникам и в 10:30 по четвергам.

      Время перелета составит 3 часа 30 минут со Львова в Баку. В обратном направлении – 4 часа.

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      Рейс Львів – Баку/ Скріншот з сайту Buta Airways

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      Рейс Баку – Львов / Скриншот с сайта Buta Airways

      Цена билетов стартует от 760 гривен в одну сторону по тарифу Buta Budget. То есть в стоимость билета входит только маленькая ручная кладь с габаритами до 35х30х10 сантиметров.

      Провоз ручной клади с габаритами до 55х35х20 сантиметров без ограничения по весу стоит 720 гривен, а перевозка одного чемодана в багаже весом до 23 килограммов – от 600 гривен до 720 гривен в зависимости от времени оплаты.

      Что известно о Buta Airways
      Buta Airways является лоукостом азербайджанской государственной авиакомпании AZAL. Компанию создали в 2017 году. Сейчас в Украине Buta Airways летает Одессу, Киев и Харьков.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Азербайджана авиация Транспорт Путешествия
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