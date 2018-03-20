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Лоукост Wizz Air устроил однодневную акцию на все рейсы в Польшу и обратно

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Лоукост Wizz Air устроил однодневную акцию на все рейсы в Польшу и обратно
Лоукост Wizz Air устроил однодневную акцию на все рейсы в Польшу и обратно / epravda.com.ua

Венгерский лоукост Wizz Air ввел скидку 20% на все рейсы из/в Польшу при бронировании 20 марта 2018 с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (разница с Киевом составляет 1 час).

Об этом сообщил авиаперевозчик Wizz Air на своей странице в Facebook.

По условиям акции, скидка действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении. При этом период путешествия ограничен.

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В акции участвуют только рейсы на любые маршруты в Польшу и из Польши, которые будут осуществлены до 30 апреля 2018 года.

Отметим, на данный момент можно улететь из Киева в такие польские города, как Варшава, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Люблин и Познань. Из Львова – в Вроцлав, Гданьск и Катовице. Из Харькова в Катовице Wizz Air начнет летать только в июне.

Отметим, авиакомпания Wizz Air изменила дату запуска рейса между Львовом и немецким Дортмундом. Если раньше первый рейс был запланирован на 21 мая, то теперь запуск состоится на два месяца раньше.

Чем известна авиакомпания Wizz Air? Это самый крупный лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, который осуществляет рейсы по более чем 550 маршрутам из 28 баз в 43 странах. Флот авиакомпании насчитывает 87 самолетов Airbus A320 и A321.

Теги: Wizz Air авиация
Источник: 24 Канал
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