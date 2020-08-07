Популярная украинская лоукост-авиакомпания SkyUp начала продавать билеты на рейсы в ряд стран Европы. Это происходит в рамках зимнего расписания 2020/2021, которое стартует в октябре и продлится до 27 марта. Правда, первые полеты состоятся уже в сентябре.

Об этом авиаперевозчик сообщил на своем официальном сайте. Билеты по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева они начали продавать уже с 7 августа.

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Так, на skyup.aero можно приобрести билеты в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакию и Португалию.

График рейсов

С 25 сентября

Киев – Прага – Киев: вторник, четверг, пятница, воскресенье.

Стоимость – от 1495 гривен в одну сторону без багажа.

С 25 октября

Киев – Пардубице – Киев: понедельник, среда, суббота.

Стоимость – от 554 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 554 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Бергамо (Орио-аль-Серио) – Киев: понедельник, среда, суббота.

Стоимость – от 1218 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 1218 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Рим (Фьюмичино) – Киев: вторник, четверг, воскресенье.

Стоимость – от 1246 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 1246 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Неаполь – Киев: вторник, четверг, воскресенье.

Стоимость – от 942 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 942 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Тбилиси – Киев: ежедневно.

Стоимость – от 1495 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 1495 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Батуми – Киев: вторник, четверг, воскресенье.

Стоимость – от 1634 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 1634 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Париж (Бове) – Киев: вторник, четверг, суббота, воскресенье.

Стоимость – от 1634 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 1634 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Ереван – Киев: понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота.

Стоимость – от 2187 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 2187 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Ницца – Киев: четверг, воскресенье.

Стоимость – от 2464 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 2464 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Барселона – Киев: среда, суббота.

Стоимость – от 1495 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 1495 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Аликанте – Киев: четверг, воскресенье.

Стоимость – от 1495 гривен в одну сторону без багажа.

Стоимость – от 1495 гривен в одну сторону без багажа. Киев – Лиссабон – Киев: понедельник, пятница.

Стоимость – от 1772 гривен в одну сторону без багажа.

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17 декабря – 28 февраля