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      Лоукостер Ryanair объявил суточную распродажу 100 тысяч билетов по цене от 9,99 евро

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      Распродажа от Ryanair
      Распродажа от Ryanair / 24 канал

      Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair, самолеты которой летают из четырех украинских городов (Киева, Львова, Харькова и Одессы), объявила суточную распродажу дешевых авиабилетов на разные направления по цене от 9,99 евро. Купить билет по акционной цене можно будет только до конца суток 31 мая.

      Согласно условиям акции от Ryanair, билеты по акционной цене можно приобрести 30 и 31 мая 2019 года. Но касаются они не всех путешествий, а только тех, которые будут осуществляться в период с 31 мая по 30 сентября.

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      Фактически это означает, что лоукостер для пассажиров предоставил прекрасную возможность приобрести дешевые билеты в период летних отпусков. Например, из киевского "Борисполя" за 9,99 евро (меньше 300 гривен) можно улететь в польский город Быдгощ, за 19 евро – в Варшаву, а за 28 – в Берлин.

      Акція
      Суточная распродажа билетов по низким ценам от лоукостера Ryanair

      Полный перечень акционных маршрутов и доступных дат смотрите на сайте авиакомпании.

      Что известно об авиакомпании Ryanair?
      Это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании и сегодня расположен в ирландском Дублине.

      В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. В целом самолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

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      Теги: Новости Украины авиация Цены Ryanair
      Источник: 24 канал
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