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      Лоукостер Wizz Air запустил авиарейсы со Львова на Кипр: расписание и стоимость билетов

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      Wizz Air будет летать на Кипр со Львова
      Wizz Air будет летать на Кипр со Львова / pinterest.com

      Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air 28 октября запустила прямые авиарейсы со Львова в Ларнаку (Кипр).

      В системе бронирования авиакомпании указывают, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

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      Продолжительность полета составляет три часа. Стоимость билетов в одну сторону без багажа – 709 гривен.

      К слову, недавно венгерский лоукостер открыл рейсы со Львова и Харькова в Будапешт. Первый рейс состоится 1 июня 2020 года, однако билеты можно купить уже сейчас.

      Отметим, что с марта 2020 года Wizz Air запускает рейсы из Запорожья в Гданьск, Вроцлав, Краков (все – Польша), Вену (Австрия), Вильнюс (Литва) и Будапешт (Венгрия).

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      Что известно о Wizz Air? Крупнейший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан.

      В целом компания обслуживает около 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Путешествия Кипр Wizz Air
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