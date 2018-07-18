Лоукостер WizzAir отменяет почти два десятка рейсов из Польши на осень и зиму

Популярный венгерский лоукостер WizzAir отменяет 19 рейсов из Варшавы, Катовице и Вроцлава в разные направления на осень и зиму.

Такая информация обнародована на Lowcost.ua.

Отмечается, что большинство рейсов отменены в зимний период – с осени 2018 году до весны 2019 года.

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Как говорится в сообщении, если рейс отменен, то система бронирования Wizz Air автоматически заменит его на подобное направление. Однако также имеется возможность получить компенсацию за отмененный рейс или выбрать нужный рейс самостоятельно.

Также компания готова вернуть владельцам билетов на отмененные рейсы 120% от стоимости билета, которые в дальнейшем можно потратить на приобретение билетов на другие направления.

Пока, авиакомпания не комментирует, чем спровоцирован такой шаг.

Рекомендуется зайти на сайт wizzair.com и проверить не попал ли ваш рейс под отмену.