Love story украинского спорта: чемпион Европы Романчук женится на вице-чемпионке Бех

На днях украинские спортсмены выступали на Чемпионатах Европы – пловцы в Глазго, а легкоатлеты – в Берлине. На этих турнирах украинцы завоевали немало наград. Среди них и Михаил Романчук завоевал две золотые и одну серебряную медаль в плавании, и Марьяна Бех стала вице-чемпионкой Европы в прыжках в длину. 2 сентября у них свадьба.

Читайте также: Украинская спортсменка установила уникальное достижение на Чемпионате Европы

Романчук и Бех познакомились в 2016 году на Олимпиаде в Рио. После этого они начали встречаться. В Instagrami Марины Бех немало совместных романтических фото пары.

Однако они с отдыха. На соревнованиях пары не пересекаются из-за разное время проведения соревнований по плаванию и легкой атлетике. И лишь на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине в 2018 году Романчук лично поддерживал Бех на трибунах.

Скоро – 2 сентября – у пары будет свадьба.

"Для меня сезон закончился, теперь долгожданный отпуск, которого ждал 48 недель. Сейчас будет подготовка к свадьбе, которая состоится 2 сентября. А дальше медовый месяц", – приводит слова Романчука sportarena.com.

Читайте также: Усик и Ломаченко возглавили рейтинги лучших боксеров планеты

Напомним, Марьяна Бех стала вице-чемпионкой Европы по прыжкам в длину. Михаил Романчук стал победителем финального заплыва на 800 метров вольным стилем, завоевал золото на дистанции 400 метров вольным стилем и серебро на 1500 метров вольным стилем.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24