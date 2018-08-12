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Love story украинского спорта: чемпион Европы Романчук женится на вице-чемпионке Бех

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Михаил Романчук и Марьяна Бех
Михаил Романчук и Марьяна Бех

На днях украинские спортсмены выступали на Чемпионатах Европы – пловцы в Глазго, а легкоатлеты – в Берлине. На этих турнирах украинцы завоевали немало наград. Среди них и Михаил Романчук завоевал две золотые и одну серебряную медаль в плавании, и Марьяна Бех стала вице-чемпионкой Европы в прыжках в длину. 2 сентября у них свадьба.

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Романчук и Бех познакомились в 2016 году на Олимпиаде в Рио. После этого они начали встречаться. В Instagrami Марины Бех немало совместных романтических фото пары.

Однако они с отдыха. На соревнованиях пары не пересекаются из-за разное время проведения соревнований по плаванию и легкой атлетике. И лишь на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине в 2018 году Романчук лично поддерживал Бех на трибунах.

Скоро – 2 сентября – у пары будет свадьба.

"Для меня сезон закончился, теперь долгожданный отпуск, которого ждал 48 недель. Сейчас будет подготовка к свадьбе, которая состоится 2 сентября. А дальше медовый месяц", – приводит слова Романчука sportarena.com.

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Напомним, Марьяна Бех стала вице-чемпионкой Европы по прыжкам в длину. Михаил Романчук стал победителем финального заплыва на 800 метров вольным стилем, завоевал золото на дистанции 400 метров вольным стилем и серебро на 1500 метров вольным стилем.

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Теги: легкая атлетика Новости спорта Плавание
Источник: 24 Канал
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