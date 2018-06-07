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Ловелас Чарльз и молодая Елизавета II: в сети появились неизвестные снимки королевской семьи

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Принц Чарльз на карнавале: уникальный архив Джона Скотта
Принц Чарльз на карнавале: уникальный архив Джона Скотта / dailymail.co.uk

Королевский фотограф Джон Скотт, который в течение 30 лет делал снимки семьи британского монарха, решил обнародовать неизвестные до сих пор кадры из их жизни.

Общественность привыкла видеть королевскую семью в скромном наряде и роскошных шляпах. Однако родственники монарха часто оставляют в архивах снимки, на которых они выглядят, как и обычные британцы.

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Сейчас редкие фото принадлежат ассистенту Скотта – Джуди Аппелби. Свыше 4 тысяч уникальных фотографий помещены в специальный архив художника, передает The Daily Mail. На фотографиях видно молодого принца Чарльза, который во время карнавала засматривается на обнаженных танцовщиц в Бразилии. Кроме этого, перед камерой Джона Скотта позировала королева Елизавета II и принцесса Диана.

Известно, что все снимки были сделаны с 1950-ых годов до 1980-ых. Тогда фотограф Джон Скотт получил уникальный доступ к королевской семье, которая жила в Виндзоре. Мужчина сопровождал королеву, принца и принцесс в официальных поездках и во время будничных развлечений. Поэтому фотограф без ретуши показал, как живет королевская семья.

По информации СМИ, коллекцию королевских фото выставят на аукцион 14 июня. Эксперты предполагают, что за уникальный архив владелец фотографий получит не менее 13,5 тысяч долларов.


Принцы Эдвард и Эндрю рядом с Елизаветой II


Королева Елизавета ІІ, 1950 год


Принцеса Анна 


Принц Чарльз 


Елизавета ІІ та принц Филлип на конных скачках


Принц Чарльз и его сестра Анна


Королевский отдых


Королева Елизавета ІІ


Британский монарх на конных скачках


Принцесса Диана на почтовых марках


Королева Елизавета ІІ 


Одно из увлечений королевы


Счастливое супружество – принцесса Диана и принц Чарльз


Отдых принца Чарльза на карнавале


Принц Чарльз и его очаровательная жена Диана

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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