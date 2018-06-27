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Ловушка для ультраправых, или Хотите однородности – готовьтесь быть бедными

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Экономический рост неизбежно приведет к трудовой миграции в Украину
Экономический рост неизбежно приведет к трудовой миграции в Украину / Фото з відкритих джерел

Первое, что бросилось в глаза после переезда в Киев – его гомогенность. Жизнь в Крыму приучала к разным разрезам глаз. К разным скулам и фенотипам. К разным именам, в конце концов. В школе ты сидел за одной партой с Дилявером. В университете учился с Эмине и Сервером. Работал вместе с Османом и Мустафой.

А Киев отличался однородностью. Можно, конечно, было поехать на Троещинский рынок и найти вьетнамцев. Или заглянуть на Татарку – и обнаружить мечеть. Но эту инаковость тут приходилось искать – она не дана в повседневных ощущениях улиц.

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Вся эта гомогенность стала возможной лишь благодаря нашей бедности. Трудовые мигранты не ехали в Украину лишь потому, что соседние столицы давали больше возможностей. В итоге, украинская реальность оставалась девственно однородной.

Как только Украина начнет богатеть – все изменится.

Как только появится спрос на рабочие руки – начнется трудовая миграция. Как только зарплаты станут расти – сюда начнут приезжать люди. И это будут носители иных традиций. Иных конфессий. Иных привычек. Иной внешности.

Они будут селиться рядом. Экономить на быте. Копить и отсылать деньги домой. Они будут разительно выделяться из привычного социально-этнического ландшафта. Размывать единообразие.

Они будут молиться иным богам. Отмечать собственные праздники. Соблюдать иные традиции. Они не будут похожи на нас, а мы не будем похожи на них.

Среди них тоже будут попадаться преступники. Алкоголики. Наркоманы. И каждый редактор новостной ленты окажется перед соблазном прописать национальность фигурантам полицейских сводок.

Чем богаче будет становиться страна – тем больше таких людей будет на улицах украинских городов. Это простая логика трудовой миграции. В рамках которой сами украинцы едут штурмовать рабочие места в Польше или Чехии. Просто на их места в Украине будут приезжать соседи из более бедных стран.

Понимают ли это ультраправые?

Понимают ли они, что наша однородность – следствие нашей бедности? Что экономический рост неизбежно приведет к трудовой миграции? Что чем богаче мы станем – тем больше акцентов будет звучать на наших улицах.

Мечта о славянском море от Донецка до Ужгорода – это мечта о нищете. Той самой, что делает вектор миграции односторонним. Любой экономический рост создаст в Украине трудовые диаспоры.

Хотите однородности – готовьтесь быть бедными. Хотите единообразия – не требуйте процветания. Мечтаете о гомогенности – учтите, что она идет в комплекте с прозябанием.

И не придумывайте легких решений. Они не работают.

Автор: Павел Казарин. Источник: Крым.Реалии

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Автор: Блог Медиа
Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Иммигранты
Источник: 24 Канал
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