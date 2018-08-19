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Михаил Подоляк

Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму

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Зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
Зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму / kp.ua

Еще одна маленькая и скромная история, идеально поясняющая суть нынешнего государств. Того самого, где даже для мелкого чиновника важно правильно... соврать. А для неприхотливых PR-трубадурчиков разогнать эту простенькую ложь.

Так вот, на протяжении четырех с половиной лет "крымской эпопеи" громадная группа официальных чиновников упорно доказывает нам, что количество украинцев, проезжающих через переходы в Крым "на отдых" стремительно уменьшается. 

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Нам постоянно рисуют картинку хиреющего от отсутствия туристов ЮБК и истерик самих крымчан, сожалеющих о своем глупом выборе-2014. И пафосно так добавляют, что совсем скоро переходы можно будет закрыть за ненадобностью. Даже соответсвующие пограничные департаменты с завидной регулярностью сообщают о том, что "в этом году еще на 30% уменьшился турпоток с материковой Украины в Крым". Ребята, впрочем, так обленились, что не переписывают собственные старые релизы на эту тему. Короче, создана красивая и... традиционная для нас, тех, кто готов упорно верить в самое лживое, картинка

А теперь настоятельно рекомендую Вам сесть в поезд Киев  Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара. Чтобы в Крым. Две трети состава. В прошлом году было существенно меньше. Даже визуально. А еще лучше поговорить с местными же таксистами, которые расскажут, что почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы" и что в этом году уже есть рекорды. Потом берете одного из них и приезжаете в сам Чонгар, чтобы насладится видом многокилометровых верениц автомобилей со сладкими украинскими номерами). И это каждый день. По нарастающей...

Да, общий поток туристов в Крым несколько уменьшились. Но только потому что крупные глобальные туроператоры, работающие с европейскими партнерами, напрочь отказались от организации туров на аннексированный полуостров. Причина? Они реально придерживаются секторальных европейских санкций против России и Крыма. Уход туроператоров резко снизила привлекательность логистики. Но не для Украины. Парадоксально, но именно мы все делаем для облегчения возможности отдыхать в Крыму...

А теперь простые ответы. Нам упорно предлагают примитивные симулякры. Почему? Потому что это просто, банально и... патриотично. Это не требует реальной работы. И тем более отказа от теневых заработков. И это дает шанс на... премии и пропаганду. С другой стороны, мы сами хотим обманываться. И совсем не хотим знать правду, которая убийственна. По всем направлениям. Сплошная ложь, завернутая в патриотизм. "Крым почти утонул, наших туристов там нет". Со всех щелей. Цинично так. А мы, наслушавшись циников, начинаем рвать себе рубашки, выясняя, ну когда уже у нас все попрет в гору. Не попрет. Совсем. Потом что вся эта ложь в несколько слоев означает только одно – правящие ребята хотят добрать возможное и удачно спрыгнуть отсюда...

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Автор: Михаил Подоляк
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Публикации Новости России
Источник: Михаил Подоляк
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