"Ложись, Бандера": какое наказание грозит полицейскому, который бил лежачего активиста

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полицейскому Подольского райотдела Киева, который во время задержания ударил лежачего активиста.

Первый заместитель Директора ГБР Ольга Варченко отметила, что силовика подозревают в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием.

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Во время избиения активиста правоохранитель был в гражданской одежде.

Работник полиции, оскорбляя личное достоинство одного из активистов, умышленно совершил действия, которые явно выходят за пределы его полномочий и сопровождались насилием,

– отметили в ведомстве.

Сейчас ему должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от должности. Полицейскому грозит заключение от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Избиение активистов полицейскими: видео

Что известно об избиении активиста полицейским? 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции возникли столкновения между активистами, требующими справедливого расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк, и правоохранителями. Протестующие пришли под райотдел, чтобы вступиться за своих собратьев, которых ранее задержали, а потом все же отпустили. Кроме того, они требовали вернуть активистам их личные вещи, став стеной перед входом. Из-за этого полиция применила силу и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Во время столкновения один из правоохранителей крикнул: "Ложись, Бандера!"

Как руководство полиции отреагировало на скандальный инцидент? Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко попросил прощения за действия милиционера, который крикнул "Ложись, Бандера" во время задержания активистов. Он отметил, что такое поведение правоохранителя недопустимо и обещал наказать его.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев также извинился за поступок правоохранителя. "Я – тоже бандеровец", – отметил он.

За что полиция задержала активистов?9 февраля правоохранители задержали десяток активистов вблизи Контрактовой площади, где проходила встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Протестующие рассказали, что имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями бывшего представителя "Батькивщины" Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к смерти Екатерины Гандзюк, и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?"



Правоохранители, со своей стороны, убеждают, что эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции и в них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли на акцию относиельно Гандзюк. Также в полиции говорят, что они задержали "организованную группу парней с закрытым лицом". По их словам, в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.