23:57
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      "Ложись, Бандера": какое наказание грозит полицейскому, который бил лежачего активиста

      652 Читати новину українською
      Полицейскому, который бил активиста со словами "ложись, Бандера", объявили о подозрении
      Полицейскому, который бил активиста со словами "ложись, Бандера", объявили о подозрении / Фото из открытых источников

      Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полицейскому Подольского райотдела Киева, который во время задержания ударил лежачего активиста.

      Первый заместитель Директора ГБР Ольга Варченко отметила, что силовика подозревают в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием.

      Читайте также: "Там разные звуки": в МВД уже не уверены, что полицейский кричал активисту "Ложись, Бандера"

      Во время избиения активиста правоохранитель был в гражданской одежде.

      Работник полиции, оскорбляя личное достоинство одного из активистов, умышленно совершил действия, которые явно выходят за пределы его полномочий и сопровождались насилием,
      – отметили в ведомстве.

      Сейчас ему должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от должности. Полицейскому грозит заключение от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

      Избиение активистов полицейскими: видео

      Что известно об избиении активиста полицейским? 9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции возникли столкновения между активистами, требующими справедливого расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк, и правоохранителями. Протестующие пришли под райотдел, чтобы вступиться за своих собратьев, которых ранее задержали, а потом все же отпустили. Кроме того, они требовали вернуть активистам их личные вещи, став стеной перед входом. Из-за этого полиция применила силу и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Во время столкновения один из правоохранителей крикнул: "Ложись, Бандера!"

      Как руководство полиции отреагировало на скандальный инцидент? Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко попросил прощения за действия милиционера, который крикнул "Ложись, Бандера" во время задержания активистов. Он отметил, что такое поведение правоохранителя недопустимо и обещал наказать его.

      Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев также извинился за поступок правоохранителя. "Я – тоже бандеровец", – отметил он.

      За что полиция задержала активистов?9 февраля правоохранители задержали десяток активистов вблизи Контрактовой площади, где проходила встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Протестующие рассказали, что имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями бывшего представителя "Батькивщины" Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к смерти Екатерины Гандзюк, и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?"

      Правоохранители, со своей стороны, убеждают, что эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции и в них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли на акцию относиельно Гандзюк. Также в полиции говорят, что они задержали "организованную группу парней с закрытым лицом". По их словам, в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

      blog_ava
      Тоттенхэм – Боруссия Д: где смотреть онлайн матча Лиги чемпионов
      сегодня
      2279
      Теги: Новости Украины Полиция Задержание участников акции по поводу Гандзюк Новости Киева Протесты столкновения Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 43
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 128
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      162
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1894
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук