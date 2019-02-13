"Ложись, бандера": скандальный полицейский рассказал свою версию, а Кива "поступил бы еще жестче"

Полицейский Василий Мельников, подозреваемый в избиении ногами лежачего активиста под Подольским райотделом полиции Киева, вышел из изолятора временного содержания. Он заявил, что у него не было прямого умысла добивать активиста. Илья Кива отличился откровенным признанием.

Кандидат в президенты Илья Кива у себя на Facebook-странице опубликовал видео на котором вместе с полицейским Василием Мельниковым прокомментировали события, случившиеся под Подольским райотделом полиции Киева.

Читайте также: "Ложись, Бандера": какое наказание грозит полицейскому, который бил лежачего активиста

Мельников рассказал, что работает в правоохранительных органах с 2006 года и никогда не работал в "Беркуте". На вопрос, кричал ли он "Ложись, бандера", полицейский ответил: "Меня еще в тот момент и не было на улице, и в тот момент я не думал, кто это".

По мнению Василия Мельникова, Бандера – это человек, который некогда был националистом и отстаивал свои интересы.

Я равнодушен к этой фигуре, и не отношусь к нему ни отрицательно, ни положительно,

– подчеркнул полицейский.

Что касается избиения ногами лежачего активиста под Подольским райотделом полиции Киева Мельников сказал, что на тот момент его забрызгали баллоном и его состояние было очень эмоциональным.

Когда человек находился на земле, то если и наносились какие-то удары, то не по голове. У меня не было прямого намерения добить,

– прокомментировал Мельников.

Он также заявил, что полицейские пытались помешать людям попасть в дежурную часть, где хранится огнестрельное оружие.

В свою очередь, кандидат в президенты Украины Илья Кива решил также прокомментировать случившиеся события. Он считает, что кричать "Ложись, бандера" – это не преступление.

Если бы я был на месте полицейского, – ред. 24 канал), то поступил бы еще жестче,

– подчеркнул Кива.

Накануне кандидат в президенты Илья Кива пообещал внести залог за капитана полиции Василия Мельникова, арестованного по подозрению в избиении ногами лежачего активиста под Подольским райотделом полиции Киева.

Опубліковано Ильєю Кивою Середа, 13 лютого 2019 р.

Смотрите видео как правоохранитель, применяя силу к активисту, кричит "Ложись, бандера":

Что известно об инциденте, когда полиция побила активистов в Киеве? Возле Подольского райотдела полиции 9 февраля вспыхнули столкновения между полицией и активистами, которые требовали справедливого расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.



Активисты под райотделом требовали отпустить их собратьев, которых полиция задержала ранее (потом полиция их отпустила). Активисты также требовали вернуть задержанным личные вещи, при этом выстроились в стену перед входом в участок. Тогда правоохранители применили к прибывшим активистам силу: при этом полицейские били тех, кто лежал на земле. Одним из таких стражей был полицейский в гражданской одежде Василий Мельников – старший оперуполномоченный, капитан полиции.



После инцидента главный полицейский Киева Андрей Крищенко попросил прощения за действия правоохранителя и подчеркнул, что такое поведение недопустимо.

За что полиция задержала активистов в Киеве? Около 10 активистов правоохранители задержали 9 февраля вблизи Контрактовой площади. В том же месте кандидат в президенты Юлия Тимошенко проводила встречу с избирателями. Задержанные активисты говорят, что имели с собой плакаты с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также – с зачеркнутыми фамилиями экс-члена "Батькивщины", главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.



В полиции утверждают, что задержанные не объяснили, почему находились на месте проведения акции. Правоохранители также говорят, что задержанные не имели символики и баннеров, которые бы свидетельствовали о том, что они пришли на акцию по делу Гандзюк. По словам полиции, в их служебных авто задержанные выбросили зеленку, а еще у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.