Ложкин должен был привлекать инвестиции в Украину, но вкладывал деньги в экономику Германии – DW

Экс-глава Администрации Президента Борис Ложкин по поручению Петра Порошенко должен был привлекать инвесторов в Украину. Однако, как выяснили журналисты, сам Ложкин, активно вкладывал инвестиции в экономику Германии.

Об этом пишет издание dw.com.

После увольнения из Администрации президента Борис Ложкин в августе 2016 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета. Тогда он обещал в течение 2017-го привлечь в Украину от 3 до 5 миллиардов долларов инвестиций. За год совет во главе с Ложкиным ни разу не собирался.

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При этом в августе 2016 года на Кипре была зарегистрирована компания Ensitar Limited. Бенефициаром этой компании стал Ложкин. Эта фирма создавалась для иностранных инвестиций.

В 2016-м Ложкин и Пивоварский основали компанию "Самаан Капитал". На базе этой украинской фирмы Ложкин и Пивоварский развивают инвестиционную компанию.

В должности секретаря Национального инвестиционного совета Ложкин должен был активно искать партнеров за рубежом для привлечения инвестиций в украинскую экономику, но сам вкладывал деньги в экономику стран ЕС. Так, в июле 2017-го Ensitar Limited Ложкина стала 49-процентной долей в уставном капитале новой компании Liwon Hilden GmbH. 51% Liwon Hilden GmbH принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH. Эта компания создает проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии.

Тако, в немецком городе Хильден Liwon Real Estate GmbH вместе с украинскими инвесторами планируют построить жилой комплекс на более 100 квартир с магазинами и подземным паркингом.

Жилой комплекс в городе Хильден

Какую сумму планируют вложить в проект инвесторы – неизвестно. Учитывая средние показатели стоимости квадратного метра жилья в центре Хильден, продажа квартир после завершения строительства может принести инвесторам десятки миллионов евро.

Доверенными лицами от имени Ложкина в Liwon Hilden GmbH является Пивоварский и дочь народного депутата от БПП Григория Шверка Мария. Шверк-старший – "правая рука" Бориса Ложкина в бизнесе, многолетний вице-президент медиа-холдинга UMH, который в 2013 году был продан Сергею Курченко.

При этом исполнительный директор Liwon Hilden GmbH Андрей Пивоварский, согласно немецкому закону, должен был внести бенефициаров компании в созданный реестр прозрачности. Однако, как свидетельствует полученная выписка из реестра, экс-министр и бывший глава Администрации президента этого не сделали.

Как отмечает издание, непрозрачность может на самом старте немецкого бизнеса обернуться для компании Ложкина и Пивоварского многотысячным штрафом.

Кто такой Борис Ложкин? Украинский бизнесмен, мультимиллионер, экс-глава Администрации Президента Украины. Он входит в список 30 самых влиятельных медиа-менеджеров СНГ (по версии издания РБК). В 2013-м вошел в тройку лучших топ-менеджеров Украины.

Кто такой Андрей Пивоварский? Украинский финансист и менеджер, генеральный директор группы компаний "Континиум". Во втором правительстве Арсения Яценюка был Министром инфраструктуры Украины.