Ложные мифы о сексе и беременности: опровержение гинеколога
Секс - неотъемлемая и важная часть жизни каждого человека. Но недостаток знаний о своем теле порождает много ложных утверждений, которые могут негативно повлиять на качество интимной близости и спровоцировать нежелательную беременность.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
Читайте также: О чем свидетельствуют слабые выделения во время менструации: объяснения гинеколога
Миф 1: при прерванном половом акте невозможно забеременеть.
На самом деле в течение всего полового акта у мужчин выделяется предэякулят, в котором содержатся сперматозоиды. Так что беременность возможна! Что уж говорить о повторном половом акте. Здесь вероятность еще больше.
Миф 2: во время менструации беременность невозможна.
Сперматозоиды сохраняются в организме женщины до 7 дней. А утверждение, что овуляция есть в середине цикла верно далеко не для всех. Есть понятие ранней и поздней овуляции. При сочетании этих двух составляющих беременность возможна.
Во время менструации можно забеременеть
Помните: секс во время менструации опасен, так как увеличивается риск попадания бактерий и развития воспаления у женщины.
Миф 3: беременность невозможна, когда половой акт перед менструацией.
На самом деле, все зависит от овуляции. О поздней овуляции упоминалось выше. Поэтому все понятно.
Миф 4: если эякуляция не во влагалище, а на наружные половые органы беременность невозможна.
На самом деле, любая сексуальная активность, которая заканчивается эякуляцией у входа во влагалище может закончиться беременностью.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое - читайте в разделе Здоровье.