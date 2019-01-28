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      Ложные мифы о сексе и беременности: опровержение гинеколога

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      Мифы о сексе
      Мифы о сексе / pixabay.com

      Секс - неотъемлемая и важная часть жизни каждого человека. Но недостаток знаний о своем теле порождает много ложных утверждений, которые могут негативно повлиять на качество интимной близости и спровоцировать нежелательную беременность.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      Миф 1: при прерванном половом акте невозможно забеременеть.

      На самом деле в течение всего полового акта у мужчин выделяется предэякулят, в котором содержатся сперматозоиды. Так что беременность возможна! Что уж говорить о повторном половом акте. Здесь вероятность еще больше.

      Миф 2: во время менструации беременность невозможна.

      Сперматозоиды сохраняются в организме женщины до 7 дней. А утверждение, что овуляция есть в середине цикла верно далеко не для всех. Есть понятие ранней и поздней овуляции. При сочетании этих двух составляющих беременность возможна.

      Секс
      Во время менструации можно забеременеть

      Помните: секс во время менструации опасен, так как увеличивается риск попадания бактерий и развития воспаления у женщины.

      Миф 3: беременность невозможна, когда половой акт перед менструацией.

      На самом деле, все зависит от овуляции. О поздней овуляции упоминалось выше. Поэтому все понятно.

      Миф 4: если эякуляция не во влагалище, а на наружные половые органы беременность невозможна.

      На самом деле, любая сексуальная активность, которая заканчивается эякуляцией у входа во влагалище может закончиться беременностью.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое - читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье Женское здоровье Секс
      Источник: Здоров'я 24
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