LP на Atlas Weekend 2018: впечатляющее видео с выступления американской звезды

Американская исполнительница Лаура Перголицци, которая выступает под инициалами LP, зажгла сцену на главной сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018 в Киеве. Звезда исполнила свои лучшие хиты на третий день музыкального мероприятия, 5 июля.

Хедлайнером третьего дня Atlas Weekend стала Лаура Перголицци, которая исполнила хиты "Someday", "Other People" и всем известную песню "Lost on you". Поклонники LP с увлечением слушали композиции певицы на открытой площадке крупнейшей сцены Atlas Weekend.

Стоит отметить, что артистка LP уже дважды приезжала в Киев в прошлом году, где выступала в клубе Stereo Plaza и в киевском Дворце Спорта. На оба концерта знаменитой певицы были мгновенно распроданы все билеты.

Смотреть видео выступления LP на Atlas Weekend:

В своих Instagram-Stories Лаура поблагодарила Киев и всех причастных к Atlas Weekend за энергетику. "Киев – это было невероятно!!! Большое вам спасибо за эту ночь", "Спасибо, Atlas Weekend", – говорится в сообщениях.



LP поблагодарила фанатов в Instagram-Stories



