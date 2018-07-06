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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

LP на Atlas Weekend 2018: впечатляющее видео с выступления американской звезды

72 Читати новину українською
LP
LP / Instagram / @iamlpofficial

Американская исполнительница Лаура Перголицци, которая выступает под инициалами LP, зажгла сцену на главной сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018 в Киеве. Звезда исполнила свои лучшие хиты на третий день музыкального мероприятия, 5 июля.

Хедлайнером третьего дня Atlas Weekend стала Лаура Перголицци, которая исполнила хиты "Someday", "Other People" и всем известную песню "Lost on you". Поклонники LP с увлечением слушали композиции певицы на открытой площадке крупнейшей сцены Atlas Weekend.

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Стоит отметить, что артистка LP уже дважды приезжала в Киев в прошлом году, где выступала в клубе Stereo Plaza и в киевском Дворце Спорта. На оба концерта знаменитой певицы были мгновенно распроданы все билеты.

Смотреть видео выступления LP на Atlas Weekend:

 

Смотреть видео выступления LP на Atlas Weekend:

 

В своих Instagram-Stories Лаура поблагодарила Киев и всех причастных к Atlas Weekend за энергетику. "Киев – это было невероятно!!! Большое вам спасибо за эту ночь", "Спасибо, Atlas Weekend", – говорится в сообщениях.


LP поблагодарила фанатов в Instagram-Stories


LP поблагодарила фанатов в Instagram-Stories

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Фестивали
Источник: 24 Канал
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