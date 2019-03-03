Луценко был первым автором закона о незаконном обогащении, а затем назвал его "мертвым"
Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников, отменив уголовную статью о незаконном обогащении.
Такое мнение в своем видеоблоге "Право на достоинство" выразил политический и общественный деятель Виталий Шабунин.
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По его словам, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что статья о незаконном обогащении была сознательно плохо выписана, поэтому не сильно ее и жалко.
Проект закона о незаконном обогащении
"Решение КСУ не является большой неожиданностью. Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть теми, которые нельзя применить на практике ... Нормы плохо прописанного закона не действовали", – заявлял Луценко.
Юрий Луценко является главным автором этой нормы, нормы, которую он же так ярко критикует. Тот Генпрокурор, который сегодня называет свою же статью "мертвой", четыре года назад с трибуны ВРУ пел об этой же норме такое, цитирую: "Этот закон является одним из ключевых для выполнения требований Майдана по реальной борьбе с коррупцией. Он разработан в русле западного , европейского подхода: о том, что главное не только наказать коррупционера, но и конфисковать награбленное им имущество",
– заявил Шабунин.
"Круто красавец в воздухе переобувается, правда? Я в который раз подчеркну, что у этой коррумпированной политической элиты не имеет ни убеждений, ни принципов. Только желание украсть и страх сесть. Эти две силы определяют все их действия. Скорее бы выборы, сил уже нет терпеть этих персонажей", – подытожил автор блога.
Видео полного видеоблога Виталия Шабунина "Право на достоинство" за 3 марта 2019
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