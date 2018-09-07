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Луценко добился отмены парламентом моратория на вывоз леса, – СМИ

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Вывоз леса
Вывоз леса / wz.lviv.ua

Верховная Рада отменила мораторий на экспорт леса, поддержав соответствующие предложения главы государства к законопроекту о незаконном вывозе лесоматериалов из Украины.

Законопроект поддержали 246 народных депутатов, пишут "Комментарии.иа".

В частности, из указанного закона исключается норма, которая предусматривает запрет на экспорт дров, под которые контрабандисты маскировали деловую древесину. В качестве компенсации президент Украины предложил ввести защитные меры, направленные на сохранение лесов.

Отмена моратория на экспорт леса является условием для предоставления Украине новой макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 600 млн евро.

Отметим, что действие моратория на экспорт топливной древесины прямо ударяло по бизнес-интересам генерального прокурора Юрия Луценко. Ранее в СМИ появилась информация, что сын Юрия Луценко, Александр, является бенефициаром компаний ООО "ВЕАР" и "ГРАНДВУД ГРУПП", которые занимаются экспортом леса. Примечательно, что Ирина Луценко, представитель президента в парламенте и член фракции за закон в первоначальной редакции не голосовала. Исключение с подачи президента нормы о запрете экспорта дров восстанавливает статус-кво в отрасли и в бизнесе Луценко.

Глава профильного комитета ВР Виктор Галасюк считает, что парламент должен вернуться к этому вопросу и найти возможности сохранения запрета экспорта дров, под видом которых из Украины вывозится лес-кругляк.

3 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №5495, которым, в частности, ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временно запретила экспорт дров (соответствующие поправки были внесены ко второму чтению).

Кроме этого, существенно усилена административная и уголовная ответственность за незаконную вырубку леса и его дальнейший экспорт вне таможенного контроля (контрабанда).

Мораторий на экспорт леса-кругляка действует в Украине с 2015 года.

Ранее сторонники сохранения моратория заявляли, что импортируется из Украины в ЕС больше незаконной древесины, чем из любой страны мира.

Теги: Юрий Луценко Верховная Рада Законодательство Экспорт
Источник: 24 Канал
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