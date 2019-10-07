Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко оказался в центре скандала в США и в определенной степени имеет отношение к возможной процедуре импичмента Дональду Трампу. О неоднозначных заявлениях Луценко и последствиях его действий, – в материале 24 канала.

Луценко хотел остаться в кресле генпрокурора

В США все сильнее разгорается скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского. Напомним, летом глава Белого дома отметил, что в рамках борьбы с коррупцией неплохо было бы ГПУ разобраться в деле компании Burisma, среди руководителей которой сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер и экс-министр экологии времен Януковича – Николай Злочевский.

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Это было воспринято демократами и Джо Байденом – главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах президента – как использование президентом должностных рычагов в собственных политических интересах. Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, которое может завершиться решением об импичменте.

Как заявил в своих свидетельствах Конгрессу бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, "кризис вокруг обвинений Трампа в попытке давления на Украину исходит от заявлений Луценко". Экс-генпрокурор Украины общался с адвокатом Трампа – Руди Джулиани. В частности, в 2019 году Луценко заявлял о расследовании по Burisma. Кроме того, экс-генпрокурор предполагал возможное влияние Украины на выборы президента США в 2016-м – подыгрывание Хиллари Клинтон. Речь идет об обнародованной "черной кассе" Партии регионов, где фигурировал руководитель предвыборного штаба Трампа – Пол Манафорт. Американского политтехнолога, как известно, осудили почти на восемь лет в рамках расследования вмешательства России в выборы США.



Ради кресла генпрокурора Луценко искажал информацию о расследовании / Фото Getty

Сейчас Луценко выехал в Лондон, а накануне в интервью The Washington Post отметил, что Хантер Байден не нарушал законов Украины. Джулиани в Twitter написал о слепых американских СМИ, использующих прокурора, который коррупционно закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании.

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В то же время Курт Волкер отметил: общался с Луценко и понял, что экс-генпрокурор не вызывает доверия и действует в собственных интересах. В частности, Луценко хотел выдать себя за ценного для США человека, чтобы Вашингтон выступил против его отстранения от должности новым правительством.

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Американское издание The New York Times отмечает: экс-генпрокурор попытался заморозить расследование Украиной незаконных действий Пола Манафорта. Также Луценко надеялся наладить связи с Джулиани. Этому должен был помочь ход расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.

Крах репутации Луценко

Как отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, заявления Луценко лишний раз подтверждают циничную конъюнктурную форму поведения политиканов, которые исходят не из ценностной позиции, а собственных интересов.

Надо было выполнять установку Порошенко, – Луценко открывал или закрывал уголовное дело. Сменилась власть, и возникло желание остаться в должности генпрокурора – Луценко начал подыгрывать американцам в деле Байдена. Как только стало очевидным, что он не останется генпрокурором, интересы поменялись,

– отмечает Фесенко.



Юрий Луценко провалил все важные дела / Фото Getty

Политолог отмечает: сейчас многие украинские политики попали в жернова американского конфликта. Потому что в США не просто предвыборная борьба, а серьезный конфликт между республиканцами и демократами. В нее чуть не втянули президента Владимира Зеленского.

Поедет или нет Луценко на слушания в Конгресс США – для него его действия и заявления – крах остатков репутации. Возвращение к прежнему Луценко не будет. Он останется, как циничный конъюнктурный политик из прошлого,

– считает эксперт.

Луценко должен ответить за свои действия

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк отмечает: именно Луценко поставил точку в деле Burisma. Луценко переквалифицировал его в дело против бухгалтера одной из фирм Злочевского.

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Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отмечает: из-за желания остаться в кресле генпрокурора, Луценко втянул Украину в политическое противостояние республиканцев и демократов. За такие вещи надо отвечать.

Жаль, что в Украине отсутствует четкий механизм лишения гражданства. Луценко втянул Украину в скандал между республиканцами и демократами. Это преступление против государства. Правоохранительные органы должны расследовать деятельность Луценко и привлечь к ответственности,

– убежден Виталий Шабунин.

Как отмечает специалист, по статье о незаконном обогащении Луценко вряд ли можно привлечь к ответственности. Пока не принят новый закон. Соответственно, состояния, которые были приобретены до вступления в силу закона о незаконном обогащении, не могут быть предметом преступления.

А Владимир Фесенко вообще сомневается, что Луценко удастся привлечь к уголовной ответственности. По его словам, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Луценко. Но пока ему не предъявляют обвинений.



Правоохранители заинтересовались деятельностью Юрия Луценко / Фото 24 канала

К тому же, считает эксперт, проблема в том, что некоторые правоохранительные органы начинают действовать по собственной логике. Особенно ГБР, руководитель которого Роман Труба находится под влиянием бывшего чиновника Януковича – Андрея Портнова. Впрочем Фесенко не исключает, что в поле зрения правоохранителей может появиться Луценко, как большая рыба из недавнего прошлого.

Чтобы привлечь Луценко к ответственности, нужны серьезные обвинения. Что касается обвинений в покрытии игорного бизнеса, то если Луценко и присутствует, то, как младший акционер, чтобы были дивиденды на жизнь. Но доказать это очень сложно,

– отмечает Фесенко.

Кроме того, добавляет он, Луценко уже сидел при Януковиче по натянутым обвинениям. Если ему предъявят какие-то мелкие правонарушения, частично это будет восприниматься, как месть, а не реальная борьба с коррупцией. Фесенко не исключает, что Луценко совершил существенные нарушения, будучи генпрокурором.

Действия экс-генпрокурора Луценко стали еще одним подтверждением высокой коррумпированности украинских чиновников и генпрокуратуры в частности. Поэтому перед новой властью и новым генпрокурором Русланом Рябошапкой непростая задача – провести реальное реформирование прокуратуры. От этого зависит репутация Украины на международной арене.