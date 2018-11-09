Луценко и все-все-все: кого из депутатов и чиновников годами не отпускали в отставку

6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что уходит с должности. Даже, когда топ-чиновник хочет уйти в отставку, в Украине сделать это не так и просто.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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Журналистка напомнила, что 23 мая 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой направил в Верховную Раду заявление об отставке с просьбой ее рассмотреть. Это было полтора года назад, но Кутового не увольняют. Он уже ни на работу не ходит, ни на заседание правительства, но на сайте Кабмина его фотография и должность до сих пор. Министр информационной политики Юрий Стець передал заявление об увольнении спикеру парламента Андрею Парубию тоже более года назад – 31 мая 2017. Однако Стець до сих пор ходит на работу и работает в правительстве.

В предыдущем правительстве, которое возглавлял Арсений Яценюк, больше всего страдал министр здравоохранения Александр Квиташвили. Он то писал заявление об увольнении, отозвал его. Парламент 4 раза проваливал голосование за его отставку. Квиташвили наконец ушел, только после смены правительства.

Видео полного выпуска "политической кухни" за 9 ноября 2018

Та же ситуация с народными депутатами. В июле 2017 года внефракционный депутат Вячеслав Константиновский заявил, что досрочно слагает мандат. Он опубликовал заявление, которое тоже отправил в парламент. Константиновский до сих пор депутат, хотя в Раду он уже не ходит.

Из последнего - депутат фракции "Самопомич" Андрей Журжий. Он подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в июле 2018 года. В сентябре регламентный комитет рассмотрел заявление депутата и утвердил представление о досрочном прекращении его полномочий, но сессионный зал пока что не проголосовал за это решение.

Конечно, Юрий Луценко знает об этой украинской политической практике. Поэтому, если он искренне хочет уйти в отставку, а не играет на публику, ему бы не помешало обратиться еще раз к депутатам, настаивая на своем решении и разъяснить его важность для сохранения репутации правоохранительных органов, парламента и власти,

- отметила Бердинских.