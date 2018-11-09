21:13
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Луценко и все-все-все: кого из депутатов и чиновников годами не отпускали в отставку

      10 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / informator.news

      6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что уходит с должности. Даже, когда топ-чиновник хочет уйти в отставку, в Украине сделать это не так и просто.

      Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

      Читайте также: Отставка Луценко: как отреагировал Порошенко

      Журналистка напомнила, что 23 мая 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой направил в Верховную Раду заявление об отставке с просьбой ее рассмотреть. Это было полтора года назад, но Кутового не увольняют. Он уже ни на работу не ходит, ни на заседание правительства, но на сайте Кабмина его фотография и должность до сих пор. Министр информационной политики Юрий Стець передал заявление об увольнении спикеру парламента Андрею Парубию тоже более года назад – 31 мая 2017. Однако Стець до сих пор ходит на работу и работает в правительстве.

      В предыдущем правительстве, которое возглавлял Арсений Яценюк, больше всего страдал министр здравоохранения Александр Квиташвили. Он то писал заявление об увольнении, отозвал его. Парламент 4 раза проваливал голосование за его отставку. Квиташвили наконец ушел, только после смены правительства.

      Видео полного выпуска "политической кухни" за 9 ноября 2018

      Та же ситуация с народными депутатами. В июле 2017 года внефракционный депутат Вячеслав Константиновский заявил, что досрочно слагает мандат. Он опубликовал заявление, которое тоже отправил в парламент. Константиновский до сих пор депутат, хотя в Раду он уже не ходит.

      Из последнего - депутат фракции "Самопомич" Андрей Журжий. Он подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в июле 2018 года. В сентябре регламентный комитет рассмотрел заявление депутата и утвердил представление о досрочном прекращении его полномочий, но сессионный зал пока что не проголосовал за это решение.

      Конечно, Юрий Луценко знает об этой украинской политической практике. Поэтому, если он искренне хочет уйти в отставку, а не играет на публику, ему бы не помешало обратиться еще раз к депутатам, настаивая на своем решении и разъяснить его важность для сохранения репутации правоохранительных органов, парламента и власти,
      - отметила Бердинских.

      Теги: Юрий Луценко Новости Украины Новости политики ГПУ Верховная Рада Видеоблоги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Владельцы нерастаможенных автомобилей снова пришли к нардепам: фото
       7 сентября 2017 , 11:31
      Белорусы выиграли тендер на ремонт украинских дорог
       1 августа , 12:30
      Быдло-свадьба едет по встречной полосе (видео)
       1 августа , 16:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук