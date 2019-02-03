Луценко, Медведчук та кримінальні авторитети: які ще козирі у руках Порошенка

Петро Порошенко озвучив гасло для переобрання на другий термін – якщо не він, то Путін. Розрахунок робиться на дуже коротку пам'ять та непоінформованість громадян.

Петро Порошенко висунувся на другий термін президента на грандіозному форумі.

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Захід був покликаний мобілізувати всіх представників влади, які мають адміністративний ресурс. Сигнал, який розганяється по системі, простий – усі яйця мають бути складені в один кошик.

Отверезити чиновників мала поява на форумі генпрокурора Юрія Луценка, який здатен створити проблеми кожному, хто спробує зіграти в свою гру. При цьому сам Луценко, відкрито агітуючи за Порошенка, порушив декілька законів України та Кодекс професійної етики прокурора.



Виступ Юрія Луценка на форумі Порошенка

Адже прокурор за законом повинен бути поза політикою, і не має значення, перебуває він у цей час у відпустці, на лікарняному, у перукарні або просто спить.

Ви могли би уявити, щоб спеціальний прокурор Мюллер або його підлеглі прийшли на заходи з висунення Дональда Трампа в президенти? Це – ненормально, але – в цивілізованих країнах. Щоправда, там неможливо уявити і призначення генпрокурором людини без вищої юридичної освіти.

Луценко зухвало прокоментував свою появу журналісту програми "Схеми" Сергію Андрушку. Якщо придивитися, то на відео видно, що поряд з ним перебуває його прес-секретарка з генпрокуратури та охоронець. Вони теж брали відпустку разом зі своїм шефом? Чи знову, як і на весіллі свого сина, Луценко використовує підлеглих для власних забаганок.

Це була, напевно, перша поява Луценка на публіці за кілька місяців. Він зник і не коментував ні воєнний стан, ні появу в оточенні президента кримінального авторитета "Наріка", повернення якого в Україну сам Луценко раніше ставив у докір своєму кату – президенту Януковичу.

Якщо Луценко запам'ятався брутальним порушенням закону, то його дружина – представник президента України у Верховній Раді – слово не брала, а тільки дефілювала із ексклюзивним аксесуаром – сумкою Valentino Rockstud, яку офіційний сайт будинку моди продає за 3 тисячі 300 доларів. Майже 3,5 тисячі доларів лише за одну сумку для людини, яка декілька років тому збирала гроші для визволення свого чоловіка з тюрми.



Дорога сумка Valentino Rockstud Ірини Луценко

Крім спостереження за висуненням Порошенка, не менш цікавим було бачити, як поводили себе телеканали. Це показало всі підкилимні розклади. Отже, з'їзд транслював "5 канал", який офіційно належить Порошенко – і став справжнім рупором порохоботства, забувши про свою славну історію незалежної критичної журналістики.

Ще захід показував канал "Прямий", який до недавніх пір називався "Тоніс" і належав синові Януковича, а потім перейшов у власність підставних осіб – зокрема, останнього керівника київської адміністрації часів Януковича Володимира Макеєнка. Сьогодні канал, на який не шкодують грошей невідомого походження – головний рупор Порошенка.

І найцікавіше – виступ президента показали в прямому ефірі канали "112" і NewsOne, які належать угрупованню Медведчука. Тобто так звані "опозиціонери", які висунули Юрія Бойка на посаду президента, насправді продемонстрували тотальну лояльність чинному гаранту.

Найзабавніше, що відразу після Порошенка ці канали переключилися на виступ Медведчука, який критикував владу і агітував за "мирний план для Донбасу". Це вкотре доводить, що дехто не лише вправно підібрав собі активи Януковича, замість того, щоб їх конфіскували в інтересах громадян – це підтверджує, що цей дехто перебуває у системній домовленості з кумом Путіна.



Віктор Медведчук на з'їзді партії "За життя"

Не дарма висунення Порошенка відбулося одночасно з форумом Медведчука – робилося це з метою розіграти політичну технологію Банкової про те, що тільки чинний президент здатен протистояти Росії.

Це – ключова, але цинічна драматургія виборчої кампанії Порошенка. Вона побудована на протиставленні – якщо не він, то Путін. Адже водночас саме за влади чинного президента кум Путіна отримав дозволи на те, щоб переписати своєму оточенню майно компаній "Роснафти" і "Транснафти" в Україні. Ідеться про нафтопродуктопровід та мережу заправок Glusco.

Більше того, повністю підконтрольна президенту СБУ допомагала людям Медвечука – ідеться про зачистку ринку скрапленого автомобільного газу, коли всіх конкурентів президентський смотрящий Павло Демчина скрутив у бараній ріг, заборонивши їм розмитнювати паливо під виглядом боротьби із фінансуванням тероризму та пошуком міфічних отруйних речовин.

Так само лист СБУ став підставою не позбавляти "112" канал, який контролюється Медведчуком, ліцензій. Коли питання було винесено на розгляд Нацради з питань телебачення та радіомовлення, було озвучено з посиланням на звернення спецслужби, що є прохання відкласти розгляд. У підсумку, "112" і далі мовить, по черзі вихваляючи Порошенка і Медведчука.

Порошенку, як і будь-який з кандидатів, прагне потрапити у другий тур. А в другому турі майже на всіх виборах обирають не "кращого", а "менш поганого".

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Так, як це, наприклад, сталося на виборах президента Франції у 2002 році, коли в другий тур вийшли Жак Ширак, якого особливо ніхто не любив, але боровся він проти неонациста Жан Марі Ле Пен, і суспільство голосувало не стільки за першого, скільки проти другого.

За останньою соціологією, опитування проводила респектабельна група "Рейтинг" в січні, Порошенко опинився на третьому місці, а от перше посів Володимир Зеленський.

Проте в штабі актора рано святкувати – боротьба тільки починається. Його вихід на перше місце означає, що тепер з ним почнуть розбиратися по-дорослому. Крім того, соціологія не враховує можливий прихований підкуп виборців штабом Порошенко, про який все частіше і частіше спливає інформація.

Так, нібито сіткою по скупці голосів завідує один з депутатів "БПП" Сергій Березенко, який випробував технологію на мажоритарних виборах в Чернігові, а освоїв її, працюючи ще в команді мера Черновецького.



Володимир Зеленський займає перше місце у соцопитуваннях

Це означає, що 31 березня результат чинного президента може бути вище. У разі ж, якщо навіть з урахуванням скупки голосів і адміністративного тиску гарант не буде виходити до другого туру, не можна виключати, що буде впроваджений сценарій по зриву голосування 31 березня. Так, як Банкова це вже спробувала зробити з оголошенням воєнного стану.

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Проте ми як громадяни заслуговуємо не лише чесних виборів, але й чесної влади. І повинні зробити вибір так, щоб жоден підкуп не вплинув на кінцевий результат.