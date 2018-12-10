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      Луценко подзабыл: самые нелепые "нововведения" во время военного положения

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      Военное положение
      Военное положение / Фото из открытых источников

      Больше всего неожиданностей оказалось в Одесском регионе. Там городской совет решил отдать военным в пользование лагерь "Виктория", в котором год назад был пожар и погибли трое маленьких отдыхающих. Хотя лагерь до сих пор под арестом. Там до сих пор хранятся вещественные доказательства, которые могут сыграть решающую роль в деле.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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      Она напомнила, что Генрокурор Луценко посетил Юг и сделал там несколько громких заявлений и анонсировал несколько впечатляющих новшеств.

      Одно из них – запрет игорного бизнеса в Одесском регионе на время военного положения. Нет, мы не ошиблись. Это сказал сам генеральный прокурор. Может, стоит напомнить ему, что игорный бизнес в принципе в нашей стране запрещен, независимо военное положение или нет?
      рассказала Мартынюк.

      Кроме того, в Одессе недавно произошли очередные столкновения из-за скандальной застройки на Гагаринском плато, которое выполняет приближенная к Труханову компания "Будова". "На внеочередном совещании в Одессе по поводу введения военного положения генеральный прокурор Луценко решил вопрос кардинально – остановить еа месяц все строительные площадки в Одессе – законные-незаконные, безразлично, и позволить начинать работу только после тщательной проверки документов", – отметила журналистка.

      Ну, и несправедливо было бы не упомянуть о других областях. Там достопримечательностей поменьше, хотя тоже есть о чем вспомнить. Именно в запорожском регионе запретили охоту – ну хоть действительно будет зверям передышка. На Харьковщине, представляете, ввели запрет на фейерверки. А то, что фейерверки у нас запрещены с началом АТО, и это никто не отменял до сих пор – все уже забыли?
      – отметила Мартынюк.

      Видео полного видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 10 декабря 2018 года

       

      Теги: Видеоблоги Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости Запорожья Новости Харькова Новости Одессы Юрий Луценко Военное положение в Украине
      Источник: 24 Канал
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