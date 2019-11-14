07:09
14 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:47, 13 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, 13 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Луценко предоставлял информацию адвокату Трампа с согласия Порошенка, – Джордж Кент

      45 Читати новину українською
      Конт утверждает, что узнал об этом от Яценюка
      Конт утверждает, что узнал об этом от Яценюка / Общественное

      Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с согласия Порошенка сотрудничал с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

      Об этом Кент рассказал на общественных слушаниях в Конгрессе по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает "Общественное".

      Интересно: Луценко уходит из политики: что он будет делать дальше

      Американский дипломат утверждает, что о согласии Порошенко ему стало известно от экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка и еще трех министров, имена которых он не назвал.

      Экс-премьер-министр и еще три украинских министра дали мне понять, что Порошенко дал добро на то, чтобы Луценко предоставлял информацию Джулиани. Он не понимал, что проигрывает выборы, но вся страна это понимала,
      – сказал Кент.

      По словам дипломата, Луценко начал активно посещать США еще с мая 2018 года. Там он часто встречался с адвокатом Трампа Руди Джулиани. В конце концов их сотрудничество переросло в активную информационную кампанию, которая началась весной 2019 года по интервью Луценко изданию The Hill и велась сразу по четырем направлениям:

      • против послюнишь США в Украине Мари Йованович;
      • против директора НАБУ Артема Сытника;
      • против Джо Байдена - бывшего вице-президента США, вероятного конкурента Трампа на выборах президента 2020 - и его сына Хантера;
      • против антикоррупционных общественных организаций Украины.

      К слову, Юрий Луценко уехал в Лондон после того, как НАБУ открыло против него уголовное производство по подозрению в злоупотреблении властью.
      Если вину Луценко докажут, ексгенпрокурору грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет.

      Однако 4 ноября появилась информация, что Юрий Луценко вернулся в Киев – именно из-за состояния здоровья жены.

       

      Кто такой Джордж Кент?Он работал в посольстве США в Киеве после Оранжевой революции. С 2014 по 2015-й был старшим координатором антикоррупционного европейского бюро в Госдепе, а с 2015 по 2018-й – заместителем главы миссии в Украине. В январе 2018-го Кент вернулся в США и продолжил заниматься Украины в Государственном департаменте.

      blog_ava
      Из-за России цена на газ может существенно вырасти в начале 2020 года, – Оржель
      сегодня
      389
      Автор: Михаил Года
      Теги: Дональд Трамп Юрий Луценко Новости США Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня , 06:30 Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      Яніна Ткачук 7162
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      13 ноября , 23:02 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 1519
      Главные новости 13 ноября: первый шаг к рынку земли, отмена призыва в армию
      13 ноября , 22:45 Главные новости 13 ноября: первый шаг к рынку земли, отмена призыва в армию
      Андрій Шляхтін 529
      Крымский мост: время сделает свое дело
      13 ноября , 22:00 Крымский мост: время сделает свое дело
      Злой Одессит 2871
      Внедрение рынка земли: что значит и почему большинство фракций против
      13 ноября , 21:31 Внедрение рынка земли: что значит и почему большинство фракций против
      Світлана Попова 217
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук