Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с согласия Порошенка сотрудничал с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Об этом Кент рассказал на общественных слушаниях в Конгрессе по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщает "Общественное".

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Американский дипломат утверждает, что о согласии Порошенко ему стало известно от экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка и еще трех министров, имена которых он не назвал.

Экс-премьер-министр и еще три украинских министра дали мне понять, что Порошенко дал добро на то, чтобы Луценко предоставлял информацию Джулиани. Он не понимал, что проигрывает выборы, но вся страна это понимала,

– сказал Кент.

По словам дипломата, Луценко начал активно посещать США еще с мая 2018 года. Там он часто встречался с адвокатом Трампа Руди Джулиани. В конце концов их сотрудничество переросло в активную информационную кампанию, которая началась весной 2019 года по интервью Луценко изданию The Hill и велась сразу по четырем направлениям:

против послюнишь США в Украине Мари Йованович;

против директора НАБУ Артема Сытника;

против Джо Байдена - бывшего вице-президента США, вероятного конкурента Трампа на выборах президента 2020 - и его сына Хантера;

против антикоррупционных общественных организаций Украины.

К слову, Юрий Луценко уехал в Лондон после того, как НАБУ открыло против него уголовное производство по подозрению в злоупотреблении властью.

Если вину Луценко докажут, ексгенпрокурору грозят исправительные работы или лишение свободы от 3 до 12 лет.

Однако 4 ноября появилась информация, что Юрий Луценко вернулся в Киев – именно из-за состояния здоровья жены.

Кто такой Джордж Кент?Он работал в посольстве США в Киеве после Оранжевой революции. С 2014 по 2015-й был старшим координатором антикоррупционного европейского бюро в Госдепе, а с 2015 по 2018-й – заместителем главы миссии в Украине. В январе 2018-го Кент вернулся в США и продолжил заниматься Украины в Государственном департаменте.