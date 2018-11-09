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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Луценко признал, что дело Шеремета до сих пор не раскрыто, пообещав, что с Гандзюк так не будет

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      Луценко сравнил дела об убийстве Шеремета и Гандзюк
      Луценко сравнил дела об убийстве Шеремета и Гандзюк / Ru.tsn.ua

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил надежду, что правоохранители максимально быстро найдут заказчика убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      Этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

      "Закон предусматривает возможность годами расследовать подобные дела, но, зная детали следствия, я твердую надежду, что Служба безопасности Украины сможет установить заказчика в гораздо более короткие сроки", – заявил Луценко.

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      Он отметил, что существуют существенные различия в ходе расследований убийства известного журналиста Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.

      Так уже не получится, потому что в деле Шеремета нет даже исполнителей. По делу Кати Гандзюк установлены конкретные 4 исполнителя и организатор. Надеемся, что мы выйдем и на заказчика, для этого есть много оснований и возможностей,
      – сказал глава ГПУ.

      "Если дальше следствие не будут дискредитировать, уничтожать, а наоборот с ним сотрудничать – все получится. По делу Шеремета – действительно, я признаю – вся правоохранительная система не дала пока результата. С другой стороны, не нужно ожидать чудес в отдельно взятой стране", – отметил Луценко.

      Напомним, 20 июля 2016 в Киеве взорвался автомобиль известного журналиста Павла Шеремета, в результате чего мужчина погиб. Расследование этого умышленного убийства длится до сих пор.

      Через 2 года 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила значительные ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правоохранители расследуют это дело как "законченое умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      Теги: Новости Украины Екатерина Гандзюк Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Расследования ГПУ Юрий Луценко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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