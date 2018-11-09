Луценко признал, что дело Шеремета до сих пор не раскрыто, пообещав, что с Гандзюк так не будет

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил надежду, что правоохранители максимально быстро найдут заказчика убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Закон предусматривает возможность годами расследовать подобные дела, но, зная детали следствия, я твердую надежду, что Служба безопасности Украины сможет установить заказчика в гораздо более короткие сроки", – заявил Луценко.

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Он отметил, что существуют существенные различия в ходе расследований убийства известного журналиста Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.

Так уже не получится, потому что в деле Шеремета нет даже исполнителей. По делу Кати Гандзюк установлены конкретные 4 исполнителя и организатор. Надеемся, что мы выйдем и на заказчика, для этого есть много оснований и возможностей,

– сказал глава ГПУ.

"Если дальше следствие не будут дискредитировать, уничтожать, а наоборот с ним сотрудничать – все получится. По делу Шеремета – действительно, я признаю – вся правоохранительная система не дала пока результата. С другой стороны, не нужно ожидать чудес в отдельно взятой стране", – отметил Луценко.

Напомним, 20 июля 2016 в Киеве взорвался автомобиль известного журналиста Павла Шеремета, в результате чего мужчина погиб. Расследование этого умышленного убийства длится до сих пор.



Через 2 года 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила значительные ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Правоохранители расследуют это дело как "законченое умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".