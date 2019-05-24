Луценко рассказал детали встречи с Зеленским и объяснил, почему ходил на концерты "95 Квартала"

Владимир Зеленский провел 11 мая встречу с Юрием Луценко. Генпрокурор рассказал, что перед новоизбранным президентом отчитывался за 3 года работы ГПУ и путях борьбы с коррупцией.

"Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о работе Генпрокуратуры и что еще нужно сделать", – рассказал Луценко в интервью изданию Liga.net.

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По словам генпрокурора, также они говорили про основные задачи борьбы с коррупцией и о том, как перекрыть главные ее источники – госсектор, таможню, рейдерство, аферы с землей.

Детали разговора передавать не буду, потому что считаю неприемлемым разглашать детали разговора с президентом для СМИ. Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения. Сейчас они переходят уже в совсем другой формат,

– заявил Луценко.

И добавил, что когда он работал на должности министра внутренних дел, то "был нужен на концертах "95 квартала". "Меня очень приглашали приходить, чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами", – добавил генпрокурор.

Напомним, в субботу, 11 мая, генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с президентом Владимиром Зеленским в офисе "Квартала 95". Встреча длилась два часа.

Стоит добавить, что Владимир Зеленский во время своей речи в рамках церемонии инаугурации заявил об увольнении с должности министра обороны Украины, генпрокурора и главы СБУ.