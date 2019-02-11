Нет ни одного доказательства причастности Гордеева к убийству Гандзюк, – Луценко

Сегодня у ГПУ нет ни одного доказательства, которое бы подтвердило причастность председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева к убийству активиста Екатерины Гандзюк. Вместе с тем его заместитель Евгений Рищук, которого друзья и близкие активиста тоже считают участвующим в организации убийства, сейчас находится в СБУ.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге относительно дела Гандзюк.

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Он отметил, что следствие "будет объявлять подозрения всем лицам, независимо от их должностей, партийной принадлежности и других признаков". Однако для этого необходимо достаточное количество доказательств.

Отметим, что Гордеев и Рищук, которых отец Екатерины Гандзюк на заседании ВСК обвинил вместе с председателем областного совета Владиславом Мангер в причастности к заказу убийства его дочери, являются представителями БПП.

Вместе с тем сейчас "достаточных доказательств", подтверждающих участие в деле главы Херсонской ОГА, Генеральная прокуратура Украины не имеет.

Как руководитель группы прокуроров могу вам заявить, что сегодня мне не известно ни одного сообщения о причастности, например, Гордеева к преступлению по Гандзюк. Ни одного факта, показания следствию не предоставили,

– сказал Луценко.

Однако, по словам генпрокурора, следствие обладает определенными фактами и доказательствами в отношении заместителя Гордеева Евгения Рищука.

"Они свидетельствуют о его вероятной коррумпированной деятельности, также связанной с поджогами леса. Сейчас он находится в Службе безопасности города Киева, дает показания. Если доказательств будет достаточно, ему также предъявлено обвинение", – добавил он.

При этом генпрокурор отметил, что доказательств осведомленности Рищука в плане Мангера и других участников убийства Гандзюк на данный момент следствие не имеет.

Отметим, председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки и советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк. Сегодня в помещении Мангера проходят обыски. Луценко также сообщил, что Мангера по закону не имеют права задержать. Его можно только пригласить добровольно прийти в Печерский районный суд Киева, где чиновнику должны избрать меру пресечения.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?​

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".



После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



По словам генпрокурора Юрия Луценко, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.