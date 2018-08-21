Луценко размышляет над тем, чтобы принять участие в выборах в Верховную Раду

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что рассматривает возможность участия в парламентских выборах в 2019 году. При этом глава ГПУ подчеркнул, что остается в команде Президента Украины Петра Порошенко и не планирует оставлять действующую должность до президентских выборов, намеченных на 2019 год.

Об этом Луценко рассказал в интервью "Украинской правде".

Я думаю над тем, чтобы участвовать в парламентской кампании. Но к концу президентской гонки считаю уже невозможным, если конечно так решит президент или парламент, покинуть это кресло. Поэтому я сразу снимаю любые разговоры, что я - кандидат в премьеры, в президенты – не знаю, куда меня еще записывают,

– заявил генпрокурор.

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"Я в команде президента Украины. Должность Порошенко называется глава государства. И еще – верховный главнокомандующий, а я – целый старший лейтенант запаса. Он еще и человек, который внес мою кандидатуру (на пост генпрокурора), дав мне кредит доверия и возможность достичь определенных результатов. С этой точки зрения я в команде действующего главы государства. Но это не значит, что во время выборов я собираюсь каким-то образом использовать это для достижения того или иного результата", – добавил Луценко.

К слову в июне директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала предположил, что следующая президентская кампания будет отличаться от предыдущих, поскольку через полгода после нее состоятся парламентские выборы. Поэтому на выборах президента могут появиться Юрий Луценко, Владимир Гройсман или Арсен Аваков.



