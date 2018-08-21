Луценко сообщил нюансы сделки, на которую согласился организатор "убийства" Бабченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал информацию о том, что подозреваемый в организации покушения на убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман согласился на сотрудничество со следствием.

21 августа в СМИ появилась информация, что Борис Герман, который является подозреваемым в организации "убийства" Аркадия Бабченко, признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в Киеве во вторник ответил на вопрос журналиста по этому поводу.

Я консультировался со следователем и прокурором в этом деле и сейчас скажу вам то, что мне позволено сказать. Да, действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими работниками. Но суд еще не утвердил этого соглашения,

– подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что в своих показаниях Борис Герман фактически подтверждает версию, которая была выдвинута следствием, в том числе прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал средства и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины

"Но давайте наберемся терпения и дождемся окончательного оформления сделки, которая может состояться только в судебном порядке, должно еще пройти места и только после этого она станет доступна для общественности", – отметил Луценко.

29 мая в СМИ появилась информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

30 мая в Киеве был задержан, а впоследствии взят под стражу предполагаемый организатор покушения на Бабченко – Бориса Германа. Также известно, что еще одним вероятным организатором покушения на журналиста является Вячеслав Пивоварник.