Луценко уже имеет мощную поддержку со стороны администрации Трампа, – журналист

Журналист Сергей Лямец заявил, что генпрокурор Юрий Луценко имеет поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа. А в конфликте с Мари Йованович Луценко не пытался сделать так, чтобы посла США в Украине уволили. Ведь это будет против правил.

Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала программы "Что это было?".

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Журналист рассказал, что уже много лет наблюдает за Луценко и заметил, что он является очень осторожным человеком. "Если Луценко уже решился это делать, то это означает, что там уже что-то есть, какая-то мощная линия атаки", – ответил он.

Если бы он не имел каких-либо гарантий или поддержки, то он бы лучше поддерживал в Украине Юлию Тимошенко или кого-то другого. Он бы никогда не пошел в откровенную атаку на самого мощного игрока в украинской политике – посла США Мари Йованович,

– подчеркнул Лямец.

По его словам, Луценко сейчас получил отличный шанс опираться на какие-то реальные факты по расследованию причастности Украины в выборах президента США, на которых может открывать новую пиар-компанию.

Относительно скандала с Йованович, то журналист подчеркнул, что Луценко не пытался сделать так, чтобы посла США в Украине уволили, ведь это будет против правил.

В чем заключается скандал между Луценко и Порошенко?

Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill сделал сенсационное заявление. Вроде бы, американский посол в Украине Мари Йованович в свое время дала ему список лиц, которых нельзя привлекать к уголовной ответственности. Но украинский генпрокурор, по его словам, с гневом отверг эту бумажку с фамилиями и заявил госпоже послу, что его ведомство ничто не остановит на пути к установлению справедливости.

"Луценко должен сделать акцент на том, что посол поставлена от партии демократов. Я думаю, что это начало очень мощной пиар-компании против демократов в США. Функция Луценко в том, чтобы подчеркнуть, что демократы в Украине сделали так, чтобы демократы в США получили рычаги влияния на Трампа", – добавил Лямец.

Смотрите полный выпуск программы "Что это было?"за 28 марта 2019 года