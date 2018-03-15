Луценко внесет в Раду представление на арест Савченко: известно, какой теракт готовила нардеп

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что существуют неопровержимые доказательства того, что внефракционный нардеп Надежда Савченко готовила теракт в Верховной Раде. Следовательно, Луценко уже сегодня, 15 марта, внесет в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Савченко.

Об этом Луценко сказал во время выступления в зале парламента.

Отметим, что ранее нардеп Антон Геращенко заявил, что Савченко подозревается в подготовке государственного переворота в Украине и ГПУ имеет достаточно доказательств этого.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Украины Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента), уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную. Минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – рассказал глава ГПУ.

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Поэтому сегодня я как генеральный прокурор Украины внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте депутата Савченко, – отметил Луценко.

Генпрокурор Юрій Луценко з трибуни #Рада8 заявив про наявність незаперечних доказів, що Н.Савченко особисто готувала терористичний акт у сесійній залі парламенту️ pic.twitter.com/dc27Hm9g1K — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 15 березня 2018 р.

Напомним, на 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. За неявку Савченко на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.