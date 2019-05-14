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      Лещенко вызовут на допрос в ГПУ и могут вручить подозрение

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      Лещенко грозит подозрение за разглашение данных досудебного следствия
      Лещенко грозит подозрение за разглашение данных досудебного следствия / Facebook-страница Сергея Лещенко

      Украинского нардепа Сергея Лещенко вызовут на допрос в Генпрокуратуру и могут вручить подозрение за разглашение данных досудебного следствия в деле о "черной кассе" "Партии регионов".

      Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко и зачитал старые сообщения Лещенко в Facebook, в которых нардеп якобы сам признает свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

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      Данные о "черной бухгалтерии" Лещенко получил от своих источников в ГПУ и опубликовал, уже будучи нардепом. А Луценко убежден, что свои публикации Лещенко делал в статусе журналиста.

      Луценко также назвал Лещенко "политическим скунсом", который якобы вместе с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником влиял на выборы в США, когда публиковал информацию об "амбарной книге Януковича".

      Реагируя на обвинения Луценко, Лещенко призвал журналистов прийти на брифинг в 17:00.

      Что известно о "черной бухгалтерии", данные из которой опубликовал Лещенко?

      В 2016 году Лещенко опубликовал "черную книгу" или еще "черную бухгалтерию" "Партии регионов" – список секретных платежей, сделанных партией главе избирательного штаба республиканцев Полу Манафорту и другим своим консультантам. Стоит уточнить, что Манафорт возглавлял штаб Дональда Трампа во время выборов президента США в 2016 году.

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      Манафорт заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов. Он также был центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

      Трамп Манафорт вибори президента США 2016 чорна бухгалтерія партії регіонів
      Трамп и Манафорт во время президентской кампании в США в 2016 году

      В марте Манафорта приговорили в США за мошенничество в налоговой и банковской сферах к почти 4 годам тюрьмы и еще – к 3,5 годам по обвинению в заговоре, связанном с его деятельностью в Украине. Впоследствии Манафорту выдвинули новые обвинения по 16-и пунктам. Они касаются возможной причастности Манафорта к фальсификации рабочих документов для получения миллионов долларов по кредитам.

      У Трампа Лещенко обвинили во вмешательстве в американские выборы

      Личный адвокат президента США Дональда Трампа – Рудольф Джулиани – недавно назвал Лещенко врагом американского лидера в окружении избранного президентом Украины Владимира Зеленского. По словам Джулиани, Лещенко якобы помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году тем, что опубликовал "черную бухгалтерию".

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      Джуліані Трамп США втручання у вибори Лещенко
      Адвокат президента США Рудольф Джулиани и сам президент Дональд Трамп

      Кстати, Джулиани планировал прибыть в Украину, чтобы встретиться с Зеленским и убедить его продолжить расследование в интересах Белого дома. Это расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании Burisma Hodling. Против компании вели следствие касаемо вероятного отмывания денег, но дело закрыли.

      Однако американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа так пытался помочь лидеру США в президентской кампании 2020 года.

      Но Джулиани отменил свой визит и назвал причиной этому изнурительные атаки и то, что в Украине ему придется оказаться в среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях – врагами США.

      Что на это говорит Лещенко?

      Лещенко заявил, что такие заявления Джулиани свидетельствуют о влиянии Луценко, который якобы вводит в заблуждение адвоката Трампа, потому что хочет удержаться на посту генпрокурора.

      Луценко манипулирует делом Байдена (сына экс-вице-президента США Гантера) и компании Burisma, чтобы американцы помогли ему удержать власть, потому что сам он опозорился и не имеет куда идти после того, как его босс Порошенко проиграл выборы в прошлом месяце,
      – убежден нардеп.

      Лещенко заявил, что именно поэтому Луценко утверждает, что имеет доказательства нарушений, к которым причастен Байден.

      Лещенко Луценко втручання вибори США чорна бухгалтерія Партія регіонів
      Лещенко убеждает, что заявления адвоката Трампа являются следствием влияния Луценко

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      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Лещенко Дональд Трамп ГПУ Юрий Луценко "Черная бухгалтерия" Партии регионов Пол Манафорт Выборы в США Партия регионов
      Источник: 24 канал
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