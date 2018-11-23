Лучшая пловчиха в истории Украины снялась в откровенной фотосессии

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram яркими фотографиями с откровенной фотосессии.

Фото, на котором знаменитая украинская пловчиха позирует в белом брючном костюме и бюстгальтере такого же цвета, уже собрало множество восторженных комментариев.

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"Следуйте зову своего сердца, будьте честны с собой, рискуйте и оставайтесь открыты новому", – написала Клочкова на своей странице в Instagram.

Кстати, ради одного снимка из этой фотосессии девушка и вовсе отказалась от белья.



Яна клочкова снялась в откровенной фотосессии

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