Лучшая пловчиха в истории Украины снялась в откровенной фотосессии
Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram яркими фотографиями с откровенной фотосессии.
Фото, на котором знаменитая украинская пловчиха позирует в белом брючном костюме и бюстгальтере такого же цвета, уже собрало множество восторженных комментариев.
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"Следуйте зову своего сердца, будьте честны с собой, рискуйте и оставайтесь открыты новому", – написала Клочкова на своей странице в Instagram.
Кстати, ради одного снимка из этой фотосессии девушка и вовсе отказалась от белья.
Яна клочкова снялась в откровенной фотосессии
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Источник: 24 Канал
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