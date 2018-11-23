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      Лучшая пловчиха в истории Украины снялась в откровенной фотосессии

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      Яна Клочкова: откровенная фотосессия
      Яна Клочкова: откровенная фотосессия

      Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram яркими фотографиями с откровенной фотосессии.

      Фото, на котором знаменитая украинская пловчиха позирует в белом брючном костюме и бюстгальтере такого же цвета, уже собрало множество восторженных комментариев.

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      "Следуйте зову своего сердца, будьте честны с собой, рискуйте и оставайтесь открыты новому", – написала Клочкова на своей странице в Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Следуйте зову своего сердца, будьте честны с собой, рискуйте и оставайтесь открыты новому ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ MakeUp ☜➀☞ Hair⠀‍♀️ @lebedd.ira ⠀ ⠀ Photographer @ira.kudria ═══════════════════════ ⠀ ⠀ #love #instagood #me #tbt #cute #follow #followme #photooftheday #happy #beautiful #picoftheday #like4like #instagramanet #instatag #fashion #instadaily #igers #instalike #swag #amazing #tflers #follow4follow #likeforlike #bestoftheday #l4l #girl #likes #lady #comment #stylish

      Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ???? ????????? (@yana_klochkova)

      Кстати, ради одного снимка из этой фотосессии девушка и вовсе отказалась от белья.


      Яна клочкова снялась в откровенной фотосессии

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      Теги: Спорт Плавание
      Источник: 24 Канал
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